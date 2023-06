Ubisoft Forward - de grootste aankondigingen, zoals Avatar

E3 is in volle gang, ook al is er geen officieel evenement. Het blijft een beetje een vreemde gewaarwording, maar aan de andere kant: zolang er heel veel toffe games worden aangekondigd, klagen we niet. Ubisoft bijvoorbeeld, heeft tijdens Ubisoft Forward laten zien waar het zoal mee bezig is en dat is heel veel moois.

Prince of Persia: The Lost Crown

Zeg je Ubisoft, dan zeg je Prince of Persia. De gameserie die altijd erg doet denken aan Aladdin (of was het nou andersom?) krijgt binnenkort een nieuwe telg in de familie, namelijk The Lost Crown. Hij verschijnt pas op 18 januari 2024 op Switch, Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One en Xbox Series X en bevat een semi-openwereld, maar natuurlijk nog steeds die fijne platformgameplay.