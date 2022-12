​5 games om naar uit te kijken in 2023

We hebben nog minder dan een week te gaan en 2023 gaat van start. Een jaar dat zeer veelbelovend is als het om gaming gaat. Ten eerste omdat we de nieuwe PlayStation VR 2 verwachten, maar ook eindelijk een uitspraak in het gedoe rondom de overname van Activision door Microsoft (het moddergooien is al flink begonnen). Maar, er zijn ook heel veel games waar we wel oren naar hebben. Dit zijn games om naar uit te kijken in 2023.



Assassin’s Creed Mirage

Een nieuwe Assassin’s Creed is altijd goed. Oke, technisch gesproken misschien niet, maar het is wel een van de beste manieren om gamers meer te leren over de geschiedenis. Wanneer hij precies uitkomt, is onbekend. Hij komt wel op PC, Xbox en PlayStation uit. Je gaat in deze game naar Bagdad (861 jaar voor Christus) en speelt als Basim, die in een soort Aladdin-achtig verhaal van straatrat naar getrainde moordenaar gaat (oke, zonder geest en met iets meer geweld dan het Disney-verhaal). In ieder geval belooft dit een mooie vertelling te worden en zal Ubisoft waarschijnlijk wat meer teruggrijpen op de begindagen van Assassin’s Creed, toen de serie op zijn absolute top was.