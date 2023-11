De aankondigingen van Netflix Geeked Week op een rij

Netflix organiseert elk jaar een zogeheten Geeked Week. Hierin laat het films en series aan bod komen die zich wat meer in de geeksferen bevinden. En ja, wat betekent dat? Volgens de officiële definitie is het 'een persoon die kennis heeft van en obsessief geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp, vooral een technisch onderwerp of een onderwerp dat voor een specialist of niche interessant is.'

Netflix Geeked Week

Maar dat is allang niet meer wat het betekent. Geeks houden van comics, anime, fantasy en andere dingen die je bijvoorbeeld op een Comic-Con tegenkomt. En dus ook bij Netflix. Dat heeft Geeked Week wel bewezen, want er zijn veel toffe dingen die eraankomen. We noemen een Terminator-anime en een fantasyfilm met de fantastische Millie Bobby Brown in de hoofdrol. Hier komen de aankondigingen:

Damsel

We beginnen ook meteen met Millie, want in Damsel moet ze het opnemen tegen draken en vervelende mensen, zoals onder andere een kwaadaardige koningin die haar als menselijk offer wil geven om op die manier de wereldvrede te behouden. Of zoiets.. In ieder geval wordt het onze Damsel niet makkelijk gemaakt. En dat terwijl ze op het punt stond om met een knappe prins te trouwen...