Netflix Tudum: Een nieuw seizoen You, The Witcher 3 en meer

Streamingdienst Netflix heeft tijdens een nieuw Tudum-evenement extreem veel nieuwe series, films en seizoenen van series aangekondigd. Heerlijk! Zo komt er een nieuw seizoen You aan, maar ook een laatste seizoen van Dead to Me. Liever een trailer van Vikings: Valhalla? Dat is er ook. En een trailer van de Knives Out-opvolger Glass Onion. We gaan er niet te veel woorden aan vuil maken, in dit artikel zie je alle aankondigingen een keertje rustig voorbij komen.

The School for Good and Evil

Er komt een fantasyfilm naar Netflix en hoewel die niet altijd even goed worden ontvangen, lijkt The School for Good and Evil wel een fijne prent te worden om lekker te kijken bij je bordje avondeten. Je ziet hieronder een eerste clip van de film: