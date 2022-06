Netflix Geeked Week: aankondigingen van nieuwe films en series

Het is deze week Geeked Week op Netflix en dat betekent op de streamingdienst zelf op dit moment niet veel, maar qua aankondigingen van wat eraan komt wel. We nemen je mee in de grootste nieuwe aankondigingen van de rode N. Wednesday De maandag van Geeked Week staat in het teken van tv-series en daar heeft Netflix er een flink aantal van klaarstaan. Eén van de grootste projecten is waarschijnlijk dat van de uit de pas lopende regisseur Tim Burton, die met Wednesday een spin-off maakt van Addams Family. In een supersnelle teaser zien we Jenna Ortega (Scream) in de rol van de dochter van het gezin. Wanneer de serie precies verschijnt is echter net zo mysterieus als de hele familie zelf.

One Piece One Piece heeft een nieuwe teaser, waarin je vooral veel art direction-werk in actie ziet. One Piece is van origine een mangareeks (en een populaire gamereeks), maar wordt speciaal voor Netflix in een live action-jasje gegoten. We hebben er verder nog weinig van gezien, maar je kunt in ieder geval vast het sfeertje proeven:

Resident Evil Er is nog een populaire gamereeks die van een live action-serie wordt voorzien, namelijk Resident Evil. De altijd weer onaangenaam voelende games staan bekend om hun schrikmomenten en in de nieuwe trailer doet Netflix zijn best om je in ieder geval vast klaar te maken voor de griezelige serie door je enkele zombie-achtige honden voor te schotelen:

The Midnight Club The Midnight Club is een horrorserie in de stijl van The Haunting of Hill House en Midnight Mass. Mike Flanagan staat aan de leiding van dit project en hij is inmiddels een horrorlegende aan het worden. Kijken of hij dat op 7 oktober nog steeds waarmaakt, want dan verschijnt Midnight Club op de streamingdienst.

Cabinet of Curiosities Wat ook dit jaar verschijnt, al is nog onbekend wanneer, dat is Cabinet of Curiosities van Guillermo del Toro. De iconische regisseur is bekend van Pan’s Labyrinth en Hellboy, en eigenlijk vooral van een genre waarbij horror wordt geserveerd op een wat luchtigere en sprookjesachtige, maar niet per se flauwe humoristische manier. Cabinet of Curiosities heeft een aantal goede acteurs weten te binden, zoals Sofia Boutella (Kingsman) en Eric André (Bad Trip).

Meer Netflix-aankondigingen Daarnaast heeft Netflix ook laten weten dat het tweede seizoen Sweet Tooth binnenkort verschijnt. Het derde seizoen van Locke and Key heeft een nieuwe teaser gekregen en gaat om 10 augustus van start. Fate: The Winx Saga seizoen 2 is voorzien van een mini-clip (het komt ‘binnenkort’ uit) en Shadow of Bone is net klaar met het filmen van het tweede seizoen. Het vrij bizarre Warrior Nun krijgt een tweede seizoen dat in de winter verschijnt en is voorzien van een nieuwe trailer, terwijl Manifest met een nieuwe trailer van seizoen 4 ook opvalt (al is hiervan nog niet bekend wanneer het verschijnt). All of Us are Dead wordt voorzien van een tweede seizoen en de eerste teaser van 1899 is ook een feit, al is onbekend wanneer die verschijnt op de streamingdienst. Tot slot heeft ook The Umbrella Academy een nieuwe video, waarin we een glimpje krijgen van het derde seizoen dat al op 22 juni verschijnt.

The Sandman The Sandman kiest ook een beetje het pad van menig Del Toro-productie, want hierin wordt je in een soort dromerige nachtmerrie meegenomen door Neil Gaiman (Good Omens). De serie verschijnt 5 augustus op de Flix.