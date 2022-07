Stranger Things-afleveringen online: Netflix crasht

Is het een marketingstunt, was het The Upside Down die even doorkwam of zou het echt zijn door immense populariteit? Netflix lag er vanmorgen tijdelijk uit omdat zoveel mensen de nieuwe Stranger Things-afleveringen wilden bekijken. Vandaag verschenen de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen van de serie online en dat heeft de streamingdienst geweten.

Het is een van de grootste hits op Netflix: Stranger Things. De serie over een meisje met superkrachten, een duistere onderstebovenwereld waarin allerlei onderkruipsels schuilgaan en de setting van een ET-achtig jaren ‘80: we lusten er pap van. Wat helpt is dat de hoofdrolspelers kinderen zijn, zonder dat het een serie is voor kinderen. Een interessante twist, waarbij de vele popcultuurreferenties en humor het plaatje helemaal compleet maken. Plus, je kunt er prima nu alsnog mee beginnen.

Stranger Things seizoen 4 We zitten op dit moment middenin het vierde seizoen van de serie en daar hebben we lang op moeten wachten: het derde seizoen verscheen juli 2019, het vierde mei 2022. En niet eens volledig dus: de eerste zeven afleveringen verschenen toen, met vandaag de overige twee. Vergis je echter niet, want met aflevering bedoelen we niet een half uurtje lol. De afleveringen van dit hele seizoen zijn wat langer: minimaal een uur. De laatste aflevering is zelfs tweeëneenhalf uur, waarin we hopelijk zien dat de kinders een einde maken aan slechterik Vecna. Er is echter ook iets te vrezen, want we hebben in dit seizoen tot op heden nog geen heel tragische sterfgevallen gezien onder onze bekenden. Zal er toch iemand van de geliefde groep het loodje leggen in de laatste twee afleveringen? In de aanloop naar de afleveringen gonste het op het internet van geruchten dat dat gaat gebeuren. We hebben de twee afelveringn nog niet gezien, dus spoilervrij kunnen we doorgaan: we hebben nog geen idee.

Netflix down Niet omdat we Netflix niet konden bereiken trouwens, want inmiddels is de dienst weer vol up and running. Het zou er maar een paar minuten uit hebben gelegen toen de afleveringen online verschenen. Het opmerkelijke is dat deze afleveringen niet de laatsten zijn van de reeks, want er komt nog een vijfde seizoen. Toch is de build-up enorm: mensen luisteren mede door de gebeurtenissen in de serie al weken non-stop naar Running up that Hill van Kate Bush en mensen beginnen zelfs spontaan weer bedrade oordopjes te dragen. Dat laatste is een grapje, maar het is wel duidelijk dat Stranger Things enorme invloed heeft. Het is een waar marketingcanon. Levi’s heeft er een kledinglijn van gemaakt, Quicksilver is nu met een surf-achtige lijn gekomen en ook hiphopmerk Karl Kani ontwikkelde kledingstukken van Stranger Things. Meer nog? H&M, Pull&Bear, JanSport, Mac, Havaianas, LEGO en zelfs Polaroid hebben Stranger Things in hun collecties gehad. We kunnen dus wel stellen dat we aardig zijn geïnfluenced door Eleven en haar crew. Zo veel dat het publiek ervoor zorgde dat Netflix er even uitlag?

Hitserie Het is waarschijnlijk inderdaad een capaciteitsprobleem geweest, wat je ook kunt zien in de pieken, maar het zou natuurlijk een perfecte marketingstunt zijn om aandacht te vragen en hype te creëren. Netflix heeft het moeilijk. Voor het eerst in tien jaar ziet het zijn aantal abonnees afnemen, in plaats van toenemen. Het zoekt dan ook naar allerlei manieren om meer geld in het laatje te krijgen. Het heeft honderden mensen ontslagen, wil geld gaan vragen voor het delen van accounts en meer. Het is mede daarom echter ook tof om te zien dat er zo enthousiast wordt gereageerd op een serie op de streamingdienst. Er is namelijk best wat concurrentie deze week, Atlanta verscheen op Disney+, Westworld op HBO Max en ondertussen zitten we ook nog middenin een vers seizoen van The Boys op Amazon Prime Video. Toch blijken veel mensen zich liever te laten onderdompelen in een wereld waarin we flink wat horror voorgeschoteld krijgen, door de onschuldige ogen van een stel avontuurlijke tieners. Als het nou maar wel goed afloopt voor de hele groep…