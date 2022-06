​Vijf manieren waarop Netflix zichzelf probeert te redden

Streamingdienst Netflix staat onder druk. Zwaar onder druk. Het ziet voor het eerst dat de abonnee-aantallen sterk achteruit lopen. Dat komt uiteraard door verschillende zaken die niet per se aan Netflix te wijten zijn: door de pandemie hebben veel mensen minder te besteden en de concurrentie in streamingland woedt hevig. Aan de andere kant: het maakt niet uit hoe het komt, Netflix zal wel iets moeten doen om zichzelf te redden.

Het heeft immers geld nodig om mooie Originals te kunnen blijven maken, zodat mensen toch abonnementen houden en afsluiten op de streamingdienst. Het moet relevant blijven en dus ook geld uitgeven aan licenties om bepaalde films en series te kunnen streamen. Geld is hard nodig en het heeft een aantal initiatieven in het leven geroepen om daar eerder meer van te maken dan minder.

Het delen van accounts tegengaan Waar Netflix eerder nog positief tegenover het delen van accounts stond, is dat nu voorgoed voorbij. Dit jaar nog schijnt het te komen met nieuwe regels waarbij je extra betaalt wanneer je je account deelt met mensen buiten je huishouden. Dit betekent dat mensen ten eerste meer gaan betalen voor het delen, maar er zullen ook mensen zijn die niet meer willen delen, waarop die anderen weer een eigen Netflix-account afsluiten. Dat zou wel eens een goede cash cow kunnen worden voor de Flix.

Uitbreiden naar games Het is misschien niet direct waarvoor je Netflix afsluit, maar als je het wil gaan opzeggen terwijl je net helemaal in een bepaalde game van de streamingdienst zit, kan dat toch een reden zijn om dat nog even te laten zitten. Netflix biedt kleine spelletjes en serie-gerelateerde spellen zoals van Stranger Things, maar het heeft bijvoorbeeld ook het populaire Into The Breach van de makers van FTL: Faster Than Light weten te strikken. Het breidt zo zijn game-aanbod steeds verder uit en vooralsnog hoeven abonnees daar niet extra voor te betalen.

Mensen ontslaan Het is spijtig, maar helaas heeft Netflix ook veel mensen moeten ontslaan. Het stuurde eerder al veel mensen van de fansite Tudum de laan uit, plus nog 150 mensen vorige maand, maar nu worden er nog eens 300 mensen bij Netflix ontslagen. Dit is puur om kosten te besparen, nu het voor het eerst in meer dan een decennium abonnees is verloren. En veel ook: 200.000 stuks. Waarschijnlijk komen daar bovendien dit kwartaal nog meer verdwijnende abonnees bij. Netflix moet dus mensen ontslaan, om het allemaal nog te kunnen bolwerken.

Nieuwe abonnementen introduceren Naast het niet meer kunnen delen van accounts en de aanwezigheid van games is er nog iets wat Netflix wil gaan veranderen voor abonnees. Er zou een abonnement bijkomen waarbij je ook reclames voorbij ziet komen (of banners met reclame). Dit abonnement zou goedkoper zijn, maar hierbij krijgt Netflix natuurlijk ook inkomsten binnen van die adverteerders. Het is waarschijnlijk een goede oplossing, ook voor abonnees die nu wat minder te besteden hebben.

Sneller onsuccesvolle series annuleren Is een serie geen succes, dan is de kans groot dat Netflix hier sneller de stekker uittrekt. Dit heeft het niet officieel aangekondigd, maar dit ligt wel in de lijn der verwachting. Netflix staat erom bekend soms heel veel geld uit te geven aan een serie of film, maar als dit zich toch niet blijkt uit te betalen in populariteit, dan zal het zeker in de huidige markt eerder besluiten om hier niet mee verder te gaan. Dat werkt echter ook de andere kant op: niet voor niets hebben we nu een Koreaanse La Casa de Papel: als iets goed werkt, dan gaat Netflix daar vrolijk mee door. Zo moest er natuurlijk ook een tweede seizoen van megahit Squid Game komen en die is inmiddels ook aangekondigd.

Manieren voor Netflix om geld te verdienen De streamingdienst doet er vanalles aan om ons zo hooked mogelijk te houden. Leuke extraatjes zoals ‘gratis’ games, veel aandacht (en zelfs evenementen) rondom series die aanslaan en de mogelijkheid om straks Netflix te kijken met reclames, zodat je er maandelijks iets minder geld aan kwijt bent. Toch zijn niet alle manieren die Netflix gebruikt om geld te besparen even fijn om te horen: het niet meer vrij kunnen delen van accounts is spijtig, naast dat het ontslag van zoveel mensen waarschijnlijk zeker zijn weerslag zal hebben op niet alleen de mensen die moeten gaan, maar ook zij die er nog zitten. Het is bovendien maar afwachten wat er werkt en wat niet, maar daarover zullen we waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2023 de balans goed kunnen opmaken.