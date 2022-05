'Accounts delen op Netflix kost eind dit jaar al geld'

Netflix-accounts delen is straks niet meer gratis. De streamingdienst is van plan om nog dit jaar een extra vergoeding te vragen voor mensen die hun account delen met anderen buiten hun gezin.

Netflix heeft al langer problemen met accounts delen en gaat hier nu ook iets aan doen. Zeker nu het bedrijf voor het eerst in haar geschiedenis abonnees heeft verloren. In een wereld waarin er steeds meer streamingdiensten de kop opsteken, is Netflix voor het eerst ooit 200.000 abonnees kwijtgeraakt in slechts één kwartaal.

Oorlog door Rusland

Volgens Netflix komt de terugloop van abonnees door de oorlog in Oekraïne, de grote mate van concurrentie op de markt en inflatie. Zo is het op dit moment niet mogelijk om in Rusland Netflix te gebruiken. Netflix schortte zijn dienst daar op in protest tegen de invasie van Oekraïne. Een invasie die op dit moment nog steeds in volle kracht gaande is, waardoor Russen zijn afgesloten van veel diensten.

Wat waarschijnlijk ook niet heeft geholpen, is dat Netflix dit jaar nog weinig series en films heeft gemaakt die grote hits waren. Vorig jaar had het natuurlijk Squid Game, maar een succes als dat heeft het in 2022 nog niet kunnen vieren. Zelfs Bridgerton, dat in eerste instantie een monsterhit was, kon het tij niet keren met zijn tweede seizoen. De docu The Tinder Swindler heeft het goed gedaan, maar verder is het nog rustig op de rode N.