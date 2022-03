​Netflix wil accounts delen aan banden leggen

Is het nou toegestaan om je Netflix-account met anderen te delen of niet? Als je kijkt naar de mogelijkheid om op meerdere schermen tegelijk te kijken, dan zou je zeggen van wel. Netflix wil echter dat die schermen zich allemaal binnen hetzelfde huishouden bevinden en wil het verder delen van accounts aan banden leggen. Hoe? Door meer geld te vragen.

Als je niet in hetzelfde huishouden woont, dan wil Netflix extra kosten gaan rekenen als je je wachtwoord deelt met anderen. Netflix zegt erover dat het hierdoor geld misloopt dat het graag wil investeren in nieuwe series en films voor de abonnees.

Netflix heeft in Nederland al een half jaar geen prijsverhoging gezien, maar in de Verenigde Staten zijn de kosten voor de streamingdienst juist net weer omhoog geschoten. Het 4K-abonnement kost daar 20 dollar per maand, het standaard abonnement 15,50 dollar en basic is 10 dollar per maand. Deel je je account met je vrienden die niet bij je wonen, dan kan dat echter binnenkort nog meer omhoog schieten.

Het wordt in eerste instantie getest in landen buiten de Verenigde Staten, namelijk in Chili, Peru en Costa Rica. Het is nu nog met korting dat je iemand dan kunt toevoegen aan je Netflix-account, namelijk ongeveer twee euro per persoon. Niet geheel toevallig introduceert Netflix tegelijkertijd een nieuwe mogelijkheid, namelijk die om een profiel binnen een account te verhuizen naar een nieuw account. Zo ben je als je geen 2 euro extra per maand over hebt voor het delen van het account niet je hele kijkhistorie en kijklijst kwijt.

Huishoudens

Toch is het de vraag of het zo’n goed idee is van Netflix. Immers is de kans groot dat mensen er dan ook eerder voor kiezen om een goedkoper abonnement te nemen, waarbij minder schermen tegelijk kunnen kijken. Zeker in hetzelfde huishouden komt het waarschijnlijk niet vaak voor dat 4 mensen allemaal op hetzelfde moment iets anders kijken. Het kan dus zijn dat meer mensen juist hun dure abonnementen om gaan zetten in goedkopere varianten, ook al leveren ze dan ook in op beeldkwaliteit.

Toch is Netflix niet het enige bedrijf dat ermee zit dat mensen hun profielen iets te enthousiast delen. Spotify is ook al enige tijd het familie-abonnement aan banden aan het leggen door bijvoorbeeld af te dwingen dat je met je telefoon af en toe ‘incheckt’ vanuit het adres waarop het abonnement is afgesloten. Het gaat voor Netflix vooralsnog om een test, maar dat het iets moet veranderen, blijkt wel uit de beslissing om dit te doen: dit zal namelijk aardig wat abonnees tegen zich in het harnas jagen.