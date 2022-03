Bad Vegan, Netflix nieuwste true crime documentaire maakt je hongerig

Er zit nogal wat lading in de titel van deze documentaire die zo maar weer eens een succesje kan worden. Nooit lang tegenwoordig want nieuwe releases komen in sneltreinvaart naar de zender. De concurrentie is inmiddels moordend, dus moet je ook in een moordend tempo films en meer uitbrengen. Maar goed het draait nu even om Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. Het ongelofelijke verhaal over de Amerikaanse Sarma Melngailis, eigenaresse van een twee succesvolle vegan restaurants in New York City. Haar succes kan niet op totdat ze vergeet haar personeel te betalen. De kassa was leeg. Wat daaraan vooraf ging was smeuïg genoeg voor Netflix om er maar eens een minstens zo'n smakelijke docuserie over te maken. En als je dat doet kies dan maar gelijk voor bewezen kwaliteit met als regisseur Chris Smith. Kenners weten het direct, dit is de maker van Tiger King en Fyre ( The Greatest Party That Never Happened ).

Het gebeurt bijna jaarlijks, documentaires op Netflix die je zo doen verbazen dat je eerste reactie altijd iets is van 'dit kan gewoon niet waar zijn'. Bij Don't fuck with cats dacht je echt welke idioot doet zo iets. Maar daarna komt Tiger King en ben je misschien nog steeds niet over de schrik heen. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Inmiddels staat op de populairste betaalzender van Nederland alweer een volgende docu, of beter gezegd, true crime docu live. Dan weet je gelijk dat het nog spannend ook gaat worden.

Bad Vegan, waar ging het mis?

Het gaat allemaal mis als onze lieve Sarma Melnagilis online in 2011 ene Shane Fox (Anthony Strangis) leert kennen, het type verkeerde man. Shane weet met allerlei te-mooi-om-waar-te-zijn verhalen Sarma voor zich te winnen. Zo zou hij bijv. 5 miljoen hebben geërfd van een tante. In 2012 zijn ze zo gelukkig dat ze ook trouwen. Maar om verder maar niet te veel te verklappen komt het er uiteindelijk op neer dat er geen dollar in de kassa meer zit om het personeel nog te betalen. Het geld zou grotendeels naar een privérekening zijn doorgesluisd. De overheid laat het er niet bij zitten en wil het koppel arresteren.



Sarma en Shane slaan op de vlucht maar gaan in de fout in Tennesse bij het bestellen van een Vegan pizza. Of de dramatiek in het echt ook zo was weten we niet maar de cirkel lijkt hiermee rond te zijn.

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives is een true crime docu. Hoe minder je weet hoe verrassender het is. Er zijn bij dit soort producties altijd maar twee opties. Je kijkt hem in één keer volledig af of besluit na een 30 minuten snel over te stappen naar iets anders. Deze is wel boeiend dus veel plezier.