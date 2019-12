De Netflix-docu die je liever niet wilt zien, Don't Fuck with Cats

Het internet is het internet, en er zijn regels. In het Engels, The first rule of the internet is: Don't F**k With Cats. En dat is iets wat iedereen heel goed in z'n oren moet knopen. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt niet alleen zijn buurman tegen, maar het hele internet. We komen achter je aan, en we gaan net zolang door, totdat we je gevonden hebben. Waarom? Well.. You Don't F**k With Cats! Totdat in de echte wereld iemand zich niet houdt aan deze regel.

Don't Fuck With Cats: Hunting an Internet Killer

De internet docu op Netflix met de gelijknamige titel, Don't Fuck With Cats, gaat over de de Canadese moordenaar Luka Magnotta. Een dierenbeul en moordenaar die filmpjes van zichzelf maakte en op het internet publiceerde terwijl hij vele dieren aan het martelen was. Maar misschien gaat de documentaire nog wel meer over gewone mensen die zo geshockeerd zijn door wat zij hebben gezien, dat ze zelf besluiten dat koste wat kost deze dwaas moet worden gevonden.