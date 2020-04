Netflix serie Tiger King krijgt vervolg

Er komt een extra aflevering van Tiger King, de Netflix-documentaireserie over een nogal opvallende verschijning die een dierentuin runt. Als Tiger King iets goed heeft gedaan, dan is het wel vragen oproepen. Verwarring zaaien. Hoe zit het nou toch met die vermiste man van Carole? Wat doet de ex(?)-man van Joe Exotic, sinds hij zijn tattoo op vrij lelijke wijze heeft laten coveren? En ja, de hamvraag van het stuk: hoe is het met onze hoofdrolspeler, de extraordinaire Joe ‘Tiger King’ Exotic?

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness is zeker nu mensen huisgebonden zijn een nog groter Netflix-succes dan de streamingdienst had kunnen dromen. We schreven er al eerder over, want nog steeds zijn onze breinen bezig connecties te leggen over die serie. Wat hebben we nou precies gezien in die heftige, zeven afleveringen?

Vandaar dat we blij zijn dat Netflix heeft besloten een achtste bonus-aflevering te maken, waarin we hopelijk te weten komen hoe het nu met het bijzondere gezelschap gaat. En om eerlijk te zijn: wat er nu met al die tijgers is gebeurd. Is Carole nog steeds tijgers aan het ‘redden’ in haar eigen dierentuin? Hoe zit het met die zoo die ooit van Joe was en nu in handen is van Jeff?