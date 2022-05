​5 redenen om nu alsnog te beginnen met Stranger Things

Vanaf vandaag zijn de eerste afleveringen van het vierde seizoen van Stranger Things op Netflix verschenen en de wereld is hyped. Ben jij nog niet met de serie begonnen of ben je om wat voor reden dan ook afgehaakt? Dit is waarom je deze populaire Netflix Original misschien toch beter een kans kunt geven.

Kinderen zijn de hoofdrolspelers Het is een rare reden, maar kijk een paar afleveringen en je zit er helemaal in. Netflix heeft een groepje zeer getalenteerde kindacteurs gevonden, die de serie met zijn allen heel goed kunnen dragen. Ze zijn koddig, ze zijn nerdy en ze gedragen zich grotendeels als kinderen, maar precies op de goede manier. Vooral de schattige en sterke Millie Bobby Brown steelt de show als hoofdpersonage Eleven, een wat vreemd meisje waarmee de jonge jongetjes in aanraking komen. De kinderen maken zoveel dingen mee die heel volwassen zijn, terwijl ze toch heerlijk kinderachtig blijven op allemaal hun eigen manier.

Het tijdsbeeld is goed neergezet Als je de begintune van Stranger Things hoort, dan weet je het al: deze serie speelt zich af in de jaren ‘80 en dat is aan alles te merken. De kleren van de kinderen, het snoep dat wordt gegeten, de hobby’s, de vervoermiddelen… Er is alles aan gedaan om je zoveel mogelijk een typische 80’s feel te geven en dat is erg leuk om naar te kijken. Het maakt daarbij niet eens uit of je dat decennium ook heel bewust hebt meegemaakt. Hawkins is een typisch Amerikaans dorpje en deze serie geeft een beetje Spielberg-achtige sferen, omdat het zoveel gelijkenissen heeft met bijvoorbeeld E.T..

Het verhaal is origineel In Stranger Things gaat het niet alleen om een stel jochies dat een bijzonder meisje tegenkomen. Het meisje heeft een soort superkrachten en tegelijkertijd is er ‘the upside down’, een griezelige locatie waarin zich gevaarlijke monsters schuilhouden die daar soms uitkomen. Het klinkt te bizar voor woorden, maar de Duffer Brothers weten zo’n echte wereld neer te zetten, dat je het allemaal voor zoete koek slikt. De manier waarop het verhaal wordt verteld is ook enorm vermakelijk en houdt je geïnteresseerd van begin tot eind.

Het is de perfecte mix van genres Stranger Things is zo charmant omdat het een beetje van alle genres pikt. Het is een mysterie, een beetje horror, een heleboel comedy, zelfs een beetje romantisch en natuurlijk vol actie. Het voordeel hiervan is dat zelfs als het je even wat minder interesseert, de serie toch snel je aandacht weer trekt door weer op een ander genre verder te gaan. Je krijgt precies op het juiste moment weer wat meer informatie, maar nooit alles, zodat je altijd hooked blijft. Plus, er is genoeg emotie toegevoegd, zodat je ook nog eens enorm meeleeft met eigenlijk alle personages (zelfs de volwassenen!).

Het scoort als een gek Zelfs de eerste afleveringen die vandaag online verschenen op Netflix hebben een RottenTomatoes-rating van 88 procent. Het grote publiek en de critici zijn enorm te spreken over Stranger Things en dat is eigenlijk al vanaf het prille begin. Dat komt door de geweldige combinatie van alles wat we hierboven hebben genoemd, maar ook de hoge kwaliteit van de serie. Alles klopt, van de indringende soundtrack tot het ouder worden van de kinderen.

Nu op Netflix: Stranger Things seizoen 4 De eerste zeven afleveringen van Stranger Things seizoen 4 zijn na heel lang wachten nu eindelijk te zien op Netflix. Op 1 juli volgen er nog twee afleveringen. Seizoen 4 is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet het laatste seizoen van de serie, al is er nog geen vijfde seizoen aangekondigd. Heb je de eerste drie seizoenen gekeken, maar heb je een recap nodig? Geen probleem, die geven de kids je gewoon zelf: