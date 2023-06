Tudum: dit is wat er binnenkort naar Netflix komt

Netflix heeft in een nieuwe editie van Tudum (naar het startgeluid van de streamingdienst) laten zien wat we in de nabije toekomst allemaal kunnen verwachten op de streamingdienst. Denk aan Squid Game, Bridgerton, The Witcher en One Piece. Het kwam allemaal voorbij in een live-evenement dat een kleine 3 uur (!) duurde. Dit zijn de highlights (hieronder kun je het hele evenement in zijn geheel terugkijken).

One Piece in live action-vorm is.. even wennen Op 31 augustus verschijnt de live action-serie van One Piece en aangezien de anime al vrij gestoord was, is het wel even wennen. Maar: het ziet er tegelijkertijd wel goed uit. We zijn heel benieuwd naar de rest.

La Casa de Papel gaat naar Berlijn We hebben natuurlijk al een Koreaanse spin-off gehad van La Casa de Papel, maar nu gaan de boefjes de boel onveilig maken in de Duitse hoofdstad. Grappig, want een van de personages heet immers Berlin. Maar goed, in december zien we hoe dat eruit ziet, want dan verschijnt de serie op Netflix.

Korea is wat de klok slaat Netflix heeft al heel veel Koreaanse content op de dienst gezet, maar daar kan nog wel wat bij. In een 'K-content preview' toont het allerlei Koreaanse drama's die er nog aankomen.

Heart of Stone is de nieuwe actiefilm met Gal Gadot Gal Gadot is een veelgeziene vrouw op Netflix. Ze heeft natuurlijk haar avonturenserie met Ryan Reynolds, maar ook haar eigen actiefilm: Heart of Stone, die 11 augustus uitkomt.

Real life Squid Game-serie komt in november We wisten al een tijdje dat er een 'officiële' echte Squid Game-variant aan zou komen waarin geen acteurs, maar gewone mensen allemaal gekke uitdagingen moeten doen. Onder andere Red Light, Green Light natuurlijk. De eerste teaser laat dat zien. In november komt de hele serie uit op de Flix.

Nieuw seizoen van de serie Squid Game is ook in de maak We weten natuurlijk al dat er een nieuw seizoen van Squid Game in de maak is: het eerste seizoen was zo'n hit, dat moest wel. Tijdens Tudum heeft Netflix wat meer mensen voorgesteld van de cast, en daar zitten wat nieuwe gezichten bij.

De game van Too Hot To Handle krijgt een opvolger De streamingdienst timmert hard aan de weg met zijn gamesectie en laatst bespraken we al de game van datingshow Too Hot To Handle. Daar komt een opvolger van, want blijkbaar is de dating sim erg populair (al wordt hij ook wel flink gepusht in de gamesectie).

Zo ziet The Three-Body Problem eruit Misschien zegt het je weinig, maar er is veel hype rondom het project The Three-Body Problem, naar het boek van Cixin Liu. De sci-fi-serie is vanaf januari 2024 te streamen en een van de redenen van die hype is de maker: tv-serie royalty David Benioff en D.B. Weiss, de mannen achter Game of Thrones.

The Witcher seizoen 3 komt 29 juni al Wij hebben meer een wat winterse associatie met The Witcher, maar Netflix besluit om het derde seizoen uit te brengen in het staartje van deze maand. We klagen niet hoor, we zijn heel benieuwd hoe het Geralt vergaat in die magische, gevaarlijke wereld waar we zo van zijn gaan houden in de games én de eerste twee seizoenen van de serie (plus natuurlijk het boek).

The Archies is een musical meets Bollywood à la Riverdale Het zijn de jaren '60 in India en alles lijkt vrolijk en blij: The Archies is een nieuwe film die als een soort voorloper kan worden gezien van Riverdale. Maar dan dus Indiaas en dat betekent dat er flink tegen het Bollywood-genre wordt aangeschuurd. De film verschijnt binnenkort, belooft de Flix.

Meer nieuws Chris Hemsworth keert terug in een derde film van de Extraction-serie

Terminator-icoon Linda Hamilton sluit zich aan bij de cast van Stranger Things

De live-action serie van Avatar: The Last Airbender verschijnt in 2024. Dit is de teaser

Zo gaat het er achter de schermen aan toe bij Rebel Moon.