Waarom je The Sandman op Netflix zeker moet kijken

Tijdens Netflix Geeked Week was het al een van de meest populaire trailers: The Sandman. Veel mensen waren bang dat deze comic niet in een medium als film of serie te vatten was, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. The Sandman is de nieuwe hit van de streamingdienst.

De acteurs in de serie zijn niet enorm bekend en dat is een voordeel. Frisse gezichten maken het vaak toch net even iets makkelijker om de fantasie te geloven. Hoofdrolspelers zijn onder andere Tom Sturridge (Dream), Kirby Howell-Baptiste (Death) en Patton Oswalt (Matthew the Raven). Het verhaal is ingewikkeld, maar de basis is vrij makkelijk: Dream is één van de Endless en het is aan hem om anderen te helpen met dromen en verhalen. De namen die broers en zussen dragen zijn niet zomaar: Death, Dream, Despair en Desire hebben ook alles te maken met wat hun naam betekent.

De DC-comic werd gemaakt door Neil Gaiman en vertegenwoordigt een duister fantasyverhaal (natuurlijk, het is DC) dat soms iets wegheeft van een nachtmerrie, soms van een droom. Er zijn enorm veel personages om aan te wennen, er is veel symboliek en dit is dus geen serie om even te kijken tijdens het werken, opruimen of koken. Deze serie behoeft je volle aandacht, maar verdient dat ook.

Een bijzonder DC-verhaal

The Sandman is een heel universum op zich. De verwachting is dan ook dat we in andere seizoenen meer broers en zussen tegenkomen, waaronder Destiny, Destruction en Delirium. Geen zorgen, je vermaakt je in dit eerste seizoen prima met de andere D’s. De serie zit vol met mythische wezens, verhalen, goden en filosofische concepten die je niet alleen zullen vermaken, maar ook aan het denken zetten.

The Sandman is mede zo fijn omdat het wel in de moderne tijden is gemaakt: de eerste issue dateert uit november 1988 en het heeft altijd erg zijn eigen pad gekozen. Eén van de redenen dat deze reeks niet zo goed in andere DC-verhalen te stoppen is. 7 jaar en 75 issues later is The Sandman een begrip in de comicwereld te noemen. Dat is niet alleen door de kwaliteit, maar ook door de durf die DC toonde door deze reeks te maken: waar veel comics worden gezien als toch wat meer dom vermaak, werd dit als een intellectuele comic gezien. The Sandman werd meer verkocht dan Superman.