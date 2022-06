​La Casa de Papel: Korea is geen grap

Vanaf vandaag staat La Casa de Papel: Korea op Netflix. Misschien een wat verwarrende titel, omdat La Casa de Papel zo onlosmakelijk is verbonden met Spanje. Plus, als we denken aan de streamingdienst en Korea, dan komen we snel uit bij Squid Game. Toch is het geen grap of iets anders geks: het is een volledig nieuw seizoen La Casa de Papel.

Alex Pina We hebben allemaal gezien hoe het na vijf seizoenen afliep met onze Spaanse vrienden van La Casa de Papel. Hoe zeer we de Professor, Tokyo, Helsinki, Denver en co ook gaan missen, maker Alex Pina heeft gezegd dat dit het echt is voor de serie. Tenminste, als het gaat om de Spaanse variant. Er wordt druk gewerkt aan spin-offs en deze nieuwe Korea-Casa de Papel is daar het gevolg van. Eén van de grootste drijfveren achter de kwaliteit van Money Heist, zoals de serie in het Engels wordt genoemd, is die maker. Alex Pina heeft het einde van de Spaanse serie 33 keer opnieuw geschreven om te zorgen dat het helemaal perfect was. Bovendien is het ook gestopt op een goed moment: het werd zo’n hype, dat het in 2018 zelfs al de meest gekeken buitenlandse serie op de streamingdienst was.

Bella Ciao Ook in Nederland is het een giga-hit. Straatmuzikanten spelen regelmatig Bella Ciao, met carnaval is het ineens heel normaal geworden om met een Dali-masker en een rode overall te lopen en het lukt ons op vakantie nu ineens wel om een biertje te bestellen in het Spaans. Er zit zelfs een beetje Nederland in La Casa de Papel: die komt in de vorm van beveiliger Hans. Die wordt namelijk gespeeld door Maarten Dannenberg. Goede invloed dus, die Netflix-hit, die we hopelijk ook gaan zien in de Koreaanse variant. Hoewel de kritieken zowel positief als negatief zijn, is het vooral de vraag of het weer zo’n hype kan worden. De serie lijkt qua uiterlijk namelijk wel heel erg op het origineel, dat niet voor niets op zijn toppunt is gestopt. Het is dan ook de vraag of de Korea-serie toch net even iets anders ter tafel brengt, naast de ommezwaai van Dali-maskers naar Hahoe-maskers. De regisseur is Kim Sung-ho en in totaal is het 12 afleveringen, waarvan de eerste zes stuks nu op de Rode N staan.



La Casa de Papel: Korea La Casa de Papel: Korea draait om professionele criminelen dat zich in de fictieve Joint Economic Area in Korea afspeelt. Uiteraard wordt er weer een overval gepleegd en is er zelfs een nieuwe professor die wordt gespeeld door Yoo Ji-tae. Daarnaast heeft de hele crew weer een bekende wereldstad als codenaam. Die Joint Economic Area is trouwens wel interessant, want in deze wereld staan Noord-Korea en Zuid-Korea op het punt om te herenigen en willen ze samen een gezamenlijke munt maken. En die willen onze nieuwe favoriete beroepscriminelen natuurlijk maar al te graag stelen. De eerste aflevering wordt op het web in ieder geval vast zeer positief ontvangen, wat vooral komt omdat er een nummer van de Koreaanse boyband BTS inzit. Aangezien die nogal een grote groep fans hebben (een heel army zelfs), is deze serie zelfs zonder uitgebreide reviews al een veelbesproken onderwerp op social media. Dat kon echter ook zonder BTS haast niet anders: niet alleen muziek van BTS, maar ook het succes van bijvoorbeeld Squid Game en het vergeven van een Oscar aan een Koreaanse film (Parasite, in 2019) toont dat we als wereld steeds meer naar Korea kijken als trendsetter. Nu nog zien of Money Heist: Korea het niet alleen qua populariteit, maar ook qua kwaliteit kan waarmaken. Hopelijk kan het de trend die jaren geleden in Spanje is begonnen voortzetten. Als een land dat op dit moment kan, dan is dat wel Korea.