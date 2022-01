Koreaanse remake van La Casa de Papel

Terwijl de rook van het slot van La Casa de Papel nog maar amper is opgetrokken komt Netflix nu al met een teaser van een Koreaanse remake onder de titel Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Het is overigens niet te verwachten dat deze Koreaanse remake 1:1 de verhaallijn zal volgen van het Spaanse origineel. Taal, locaties, culturele verschillen en commerciële belangen zullen zeker meegespeeld hebben. Zo krijgt het eerste seizoen van Money Heist Korea in totaal 12 afleveringen tegenover de 15 afleveringen (deel 1 en 2) die wij te zien hebben gekregen.



En dat was al een ingekorte versie van de Spaanse editie die per aflevering gemiddeld 15 minuten langer duurde. Je gaat sowieso wel een van de hoofdrolspelers, Park Hae-soo (#218) herkennen uit het eerste grote Koreaanse succes Squid Game. Hij gaat de rol van Berlin vertolken.

Nu is het niet moeilijk om de serie wat meer snelheid mee te geven want het aantal dialogen was imposant. Op zich is het wel bijzonder dat er al zo snel een remake komt. Dat zal alles te maken hebben met het opbouwen van een groter aantal subscribers (en muntjes) voor Netflix in Azië. Of deze remake een wereldwijde lancering gaat krijgen is niet bekend. De serie komt tweede helft van dit jaar naar de streamingdienst.