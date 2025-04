Nintendo kondigt release aan van Nintendo Switch 2: 5 juni

Mario Kart World

Mario Kart 8 krijgt eindelijk een opvolger in de vorm van Mario Kart 9, dat Mario Kart World heet. We zien jetski’s, we zien weer een kust en keur aan verschillende werelden en we zien hoe je nu kunt grinden, tegen de muren stuiteren en meer. We zien de koe achter het stuur en meer bekenden van Mario. Er zijn nog steeds Cups om te racen, maar het laat je ook door de hele wereld heenrijden waar je maar wil. Er is ook iets als Knockout Tour, waarbij je non-stop door de gamewereld heenrijdt met allerlei checkpoints onderweg. Je kunt ook met vrienden door de gamewereld heenrijden en selfies maken. Er komt 17 april een nieuwe Nintendo Direct speciaal over Mario Kart World. De game verschijnt tegelijk met Switch 2.

Kirby: Air Riders

Kirby vliegt vervolgens op een ster met motortje naar zijn eigen ‘kart’-game, Kirby Air Riders, de opvolger van het oude Kirby: Air Ride. De game verschijnt in 2025.

Donkey Kong: Bananza

Donkey Kong is terug als mijnwerker, want in zijn nieuwe game gaat hij in een soort open wereld-3D-avontuur graven, op zoek naar een soort gems en sloopt hij ongeveer de hele gamewereld naar hartenlust. Hack and slash Donkey Kong-style. 17 juli verschijnt Donkey Kong: Bananza.

The Duskbloods

FromSoftware brengt zijn nieuwe game ook naar de Switch 2. Het is ongetwijfeld weer extreem moeilijk, want daar staat deze gamemaker om bekend. The Duskbloods ziet er heel mooi en duister uit en verschijnt in 2026 alleen op Switch 2.

The Legend of Zelda: Hyrule Warriors

Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe game van Zelda verschijnt en dan vooral een waarin Zelda de hoofdrol speelt. We zien een game waarin Zelda terugreist in de tijd naar Hyrule Castle. Het gaat echter niet om een eigen game, maar om vechtspel Hyrule Warriors: Age of Emprisonment. Het wordt door Koei Tecmo gemaakt, samen met Nintendo. Het spel verschijnt in de winter.

Drag and Drive

Nintendo komt ook met een game waarin je een soort futuristisch rolstoelbasketbal speelt. Het komt uit in zomer 2025.

Elden Ring

Elden Ring is geen verrassing op Switch 2, maar wat precies de ’tarnished edition’ inhoudt, dat is nog even afwachten.

Hades II

Hades II verschijnt ook op Switch 2, waarin je allerlei personages uit de Griekse mythologie ontmoet en de onderwereld induikt om deze op RPG-achtige wijze te ontdekken.

Daemon x Machina

‘Na twee lange oorlogen waarin onze vrijheid werd afgenomen’ nemen mensen het over, mensen uitgedost in een bijzonder toffe mechsuits en deze game

Split Fiction

Deze fijne game (lees ook onze review) verschijnt op de dag dat Switch 2 lanceert, ook op Switch 2. Fijn, want wij zijn fan.

EA Sports

Zowel ‘Fifa’ als Madden komt naar de Switch 2.

Hogwarts Legacy

De ultiem populaire Harry Potter-game Hogwarts Legacy komt ook op 5 juni meteen naar Switch 2.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 & 4

Skaters kunnen ook los op Switch. De skateboardinggames van Tony Hawk maken ook hun opwachting op de console, namelijk vanaf de zomer 2025 (met een SpongeBob-tintje).

Hitman

IO Interactive brengt Hitman en James Bond naar de Nintendo Switch. Het gaat om een volledig nieuwe James Bond game, het spel heet Project 007 maar lijkt nog vroeg in ontwikkeling.

Bravely Default

Remastered en in high definition komt de turn-based RPG Bravely Default: Flying Fairy naar Nintendo Switch 2.

Yakuza 0

De directors cut van Yakuza 0 verschijnt op Switch 2, op de releasedag van Switch 2 zelf.

Deltarune

Deltarune is een game die naar Switch komt: een vrij gestoort Japans spel met dikke pixels, opgedeeld in verschillende hoofdstukken.

Borderlands 4

Borderlands is terug en de vierde komt ook naar Switch 2: het spel is nog in ontwikkeling en verschijnt in 2025.

Civilization VII

Sid Meiers Civ 7 komt ook naar Nintendo Switch 2, wat makkelijker speelbaar moet zijn met de muiscontrols. Het spel in een speciale Switch 2-editie verschijnt ook op 5 juni.

WWE 2K en NBA 2K

Nog meer sportspellen op Switch 2, namelijk WWE 2K en NBA 2K.

Starseeker: Astroneer Expedition

In 2026 komt er een soort schattige versie van No Mans Sky naar Switch 2.

Cyberpunk 2077

De game was een ramp toen hij verscheen, maar inmiddels is er ontzettend veel veranderd. De Ultimate Edition van het spel verschijnt op de lanceerdag van Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII krijgt een remake op de Switch 2.

Heel veel games

Kunitsu-Gami: Pathe of the Goddes, Hollow Knight: Silksong Story of Seaons: Goodnight Universe, Two Points Museum, WILD Hearts S, Witchbrook, Puyo Puyo Tetris, Rune Factory, Marvel Cosmis Invasion, Star Wars Outlaws, Fast Fusion, Shadow Labyrinth, RAIDOU Remastered, No Sleep for Kaname Date, REANIMAL, Fortnite, Arcade Archives 2, Professor Layton and the New Worrld of Steam, Tamagotchi Plaza, Human Fall Flat 2 komen ook naar Nintendo Switch 2 met verschillende releasedata.

GameChat

Wat ook nieuw is, dat is GameChat, waarmee je met andere mensen kunt praten zoals wanneer je in een party zit op de PlayStation. Zo kun je terwijl je samen online gamet met vrienden en familie praten. Het apparaat zou je stem goed opvangen, ook als je vrij ver weg van je systeem zit. Je kunt ook je scherm delen met anderen. Er is ook een nieuwe knop, de C-knop, waarmee je het chatmenu opent. Je kunt ook een camera toevoegen waardoor je te beeld te zien bent als een soort Twitch-streamer. We zijn benieuwd hoe Nintendo het gaat aanpakken met mensen die misschien andere dingen tonen dan hun gezicht. Ouders kunnen wel uitschakelen dat kinderen GameChat kunnen gebruiken. De camera is verkrijgbaar wanneer de Switch 2 verschijnt. Je kunt tijdelijks Nintendo Online gratis gebruiken (tot maart 2026).