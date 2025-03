Split Fiction review: een prachtige parade voor oog, hoofd en hart

Wel, dat zullen we nog niet weten. Dat is namelijk niet wat Split Fiction is. Nu had dat ook wel heel gecompliceerd geweest, al denk ik dat als iemand het kan, het gamemakers Josef Fares is. Nee, wat Split Fiction is lijkt in een bepaald opzicht wel op It Takes Two in de zin dat het wederom een game is waarin je samen allebei een eigen kracht hebt en elkaar daarmee aanvult. Soms is het beeld echt splitscreen, soms komt het juist bij elkaar. Toch ren je het gros van deze game wel samen dezelfde kant op. En eerlijk is eerlijk, dat heeft ook nog steeds wel wat hoor. Heel veel zelfs, want Split Fiction gooit hoge ogen.

Split Fiction

Het spel biedt een interessant verhaal over twee schrijvers die samen met andere schrijvers bij een techbedrijf aankloppen dat zal zorgen dat ze hun eerste boek kunnen publiceren. Echter blijkt dat bedrijf heel andere plannen te hebben, en zonder verder te spoilen hoe en wat, komen de twee dames die we aan het begin van de game zien in de werelden terecht waarover ze ooit hebben geschreven. En dat doen ze samen, ook al hebben ze niet bepaald veel met elkaar gemeen.