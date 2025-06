De eerste beelden van The Witcher 4 zijn verschenen, maar er is iets mee

CD Projekt Red

De demo zou op 60 frames per seconde draaien op een normale PlayStation 5. Ontwikkelaar CD Projekt Red zegt er ook alvast bij dat dit geen uiteindelijke gameplaybeelden zijn, maar slechts een demonstratie van wat kan met Unreal Engine 5.6. Daar kun je wat van vinden, juist in het licht van deze Poolse ontwikkelstudio.

CD Projekt Red wist de woede van zijn Witcher-fanbase op de hals te halen toen The Witcher 3 technisch juist helemaal niet zo lekker speelbaar was bij lancering. Om over de game Cyberpunk 2077 die volgde nog maar te zwijgen. Hoe goed de wereld van The Witcher zich dus ook leent voor dit soort paradepaardjesrollen: het is misschien juist bij deze studio wat misplaatst. Als er een studio is die juist moet oppassen als het om zijn technisch kunnen gaat, dan is het CD Projekt Red. Het heeft inmiddels wel veel goed gemaakt, zeker wat betreft Cyberpunk (de opvolger zit ook al in de pijplijn), maar misschien is deze techdemo dan wat voorbarig.

Het is te hopen dat het geen dode mus is. Sowieso zou de visuele stijl van de demo overeenkomen met The Witcher 4, maar wat zegt dat precies? In ieder geval geeft CD Projekt Red aan dat de demo niet volledig representatief is voor het definitieve spel. Er wordt ons dus een wortel voorgehouden, waarvan we uiteindelijk nog maar moeten zien hoe wonderschoon die in het echt is. In ieder geval moeten we lang op de game wachten: hij zou ook niet in 2026 verschijnen, wat betekent dat we waarschijnlijk naar 2027 kijken. Tegelijkertijd is het spel pas sinds eind 2024 echt in ontwikkeling, dus moeten we de studio die tijd zeker gunnen.