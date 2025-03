The Witcher 4 is uitgesteld en dat is misschien heel goed nieuws

Het team achter The Witcher 4, CD Projekt Red, heeft aangegeven dat het niet denkt dat het de game uit zal brengen in 2026. Normaal is het uitstel van een game heel spijtig, maar dat kan in dit geval wel eens heel anders uitpakken.

The Witcher 4 komt later

Natuurlijk is het voor gamers direct niet zo tof als een game wordt uitgesteld, maar tegelijkertijd betekent het wel dat het spel kwalitatief beter wordt. Het zorgt er bovendien hopelijk voor dat gamemakers geen 80-urige werkweken hoeven te maken om maar te zorgen dat het spel op tijd in de virtuele schappen ligt. Er is echter iets bijzonders aan de hand met het uitstel van The Witcher 4. Is dat namelijk wel uitstel omdat men bij CD Projekt Red meer tijd nodig heeft, of zit er ook iets anders achter?

Het zou natuurlijk leuk zijn als de game, die Ciri in de hoofdrol heeft, dit jaar al zou komen, maar dat hij zelfs volgend jaar niet komt, dat doet ons de wenkbrauwen fronzen. Wat zit daarachter? Het is immers best lang geleden dat we voor het laatst van een nieuw The Witcher-avontuur konden genieten. Als de game in 2027 uitkomt, dan is dat een heel interessante periode. Het is namelijk het moment waarop de opvolger van PlayStation 5 en van Xbox Series wordt verwacht.