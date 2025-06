The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered review: nog altijd een tijdloos avontuur

Toen The Elder Scrolls 4: Oblivion in 2006 uitkwam werden we verrast door een grote, open spelwereld vol met middeleeuwse dorpjes, spannende missies en een gigantische hoeveelheid vrijheid. In de bijna twintig jaar sinds die game is uitgekomen hebben veel vergelijkbare adventurespellen de revue gepasseerd. Toch voelt terugkeren naar deze virtuele fantasiewereld via Oblivion Remastered aan als een warm bad.

Creatieve missies

Dat komt omdat Oblivion je hand meer loslaat dan de meeste andere moderne genregenoten. Natuurlijk, missies sturen je vaak de goede richting op via een icoontje op de landkaart, maar op de aanleiding van die missies moet je vaak per toeval stuiten. Door rond te lopen in een van de vele steden die Cyrodiil – het land waarin de game zich afspeelt – rijk is bijvoorbeeld, en te luisteren naar wat een van de vele voorbijgangers of winkeliers te vertellen heeft.

Die missies blinken regelmatig uit in creativiteit. Het kan zomaar gebeuren dat je letterlijk een schilderij in moet duiken om de ongelukkige schilder te redden. In een andere missie ontrafel je een complot rondom vampiers die zich nietsvermoedend onder de plaatselijke bevolking begeven, terwijl je het volgende moment met een stel verdachte snuiters in een landhuis zit opgesloten en je als een ware Sherlock Holmes een moordenaar moet zien te achterhalen.

Maak je eigen avontuur

Deze zijmissies worden aangevuld met missies voor zogeheten ‘facties’. Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij een tovenaars- of vechtersgilde en daar allerlei klusjes voor opknappen. Spannender is om je een weg omhoog te werken in de dievengilde, waarbij je de meest uiteenlopende gebouwen infiltreert en alles wat los en vast zit in je zakken steekt. Om nog maar te zwijgen over het geheimzinnige The Dark Brotherhood, waar je alleen op zeer lugubere wijze een uitnodiging voor ontvangt…

Je zou bijna vergeten dat Oblivion ook een spannend hoofdverhaal bevat, waarbij iemand de koning van Cyrodiil vermoordt en je op zoek gaat naar de rechtmatige troonopvolger terwijl je een complot rondom een duistere cult ontrafelt. Dit plot is vrij gemakkelijk te negeren, omdat je in Oblivion echt je eigen verhaal creëert. Je kunt zomaar tientallen uren kwijt zijn aan het doorspitten van een van de vele tientallen kerkers of grotten, de gevonden buit door te verkopen in winkels en dat geld weer te gebruiken om je eigen huis, kasteel of zelfs piratenschip uit te dossen. Tijdens het spelen van Oblivion ervaar je totaal geen druk om je door de game te haasten, waardoor je voor je er erg in hebt vrije avond na vrije avond de virtuele held – of schurk – uithangt.