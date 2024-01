​Bethesda komt met smartphonegame Elder Scrolls: Castles

Bethesda schrijft: “"In Castles bouw je je eigen dynastie waar elke dag in onze wereld een jaar is in de wereld van het spel. Burgers worden geboren, ze sterven, heersers veranderen en kunnen worden verraden. Deze soft launch is een van de eerste stappen om feedback te verzamelen en veranderingen door te voeren voordat het wereldwijd lanceert."

Bethesda laat weten: “We zijn verheugd om eindelijk The Elder Scrolls: Castles te kunnen delen, onze nieuwe mobiele game van het team achter Fallout Shelter. Ze zijn hard aan het werk geweest de afgelopen paar jaar en we zijn dol op het eindresultaat.” Er wordt dus al jaren aan het spel gewerkt en dat impliceert dat Bethesda er ook wel grootse plannen mee heeft. Of er microtransacties inzitten is niet bekend, maar het is wel de verwachting. Verder lijkt het spel free-to-play te zijn.

Mobiele game à la Fallout Shelter



In deze game krijg je een kasteel tot je beschikking en is het aan jou om de boel te runnen. Het liefst met succes, zodat je kasteel groter en groter kan worden. Je leert in de game niet alleen het kasteel kennen, maar ook personages die er een rol in spelen. Eén dagje spelen in de echte wereld, is in deze game een heel jaar. Je kunt zelf kamers toevoegen en je moet op quests waarin je oude bekenden uit Elder Scrolls tegenkomt die je waarschijnlijk moet bevechten. In ieder geval kun je er waardevolle dingen mee verdienen, al is nog onduidelijk wat dan precies.

Er schuilt in deze ogenschijnlijk zo ‘god’-achtige game wel een addertje onder het gras, want als je onderdanen niet blij zijn met de keuzes die je maakt, dan kunnen ze je proberen te vermoorden… Spelen op eigen risico dus. Hopelijk kan dat snel, want hoewel het spel al een paar maanden in de Google Play Store staat, is er in Europa nog geen spoor van te bekennen. De Filipijnen zijn eerst aan de beurt en ergens in de komende maanden worden er meer landen aan toegevoegd. Nederland graag.