DOOM: The Dark Ages – de Slayer is terug in middeleeuwse stijl

De Slayer is terug. En dit keer verruilt hij zijn sci-fi setting voor een brute, gotische middeleeuwen. Bethesda en id Software brengen met DOOM: The Dark Ages een duistere prequel op DOOM (2016) en DOOM Eternal. Verwacht alles wat DOOM zo iconisch maakt – snoeiharde combat, demonische hordes en metal-pompende actie – maar dan in een totaal nieuwe setting vol staal, vuur en bloeddorstige ridders.

Slayer als legende

In The Dark Ages speel je als het ultieme wapen van goden en koningen. Terwijl de hel de wereld overspoelt en een demonische leider de Slayer wil vernietigen, ontrafelt het verhaal de oorsprong van de legendarische held. Dit is de geboorte van de Slayer zoals we hem kennen, in een wereld waar het kwaad al eeuwen woedt.

Middeleeuwse wapens, moderne chaos

De game introduceert nieuwe wapens die passen bij de setting, zoals de Shield Saw – een multifunctioneel schild met cirkelzaagbladen dat zowel offensief als defensief ingezet kan worden. Natuurlijk keren ook klassiekers zoals de Super Shotgun terug, maar dan in een gotisch, mechanisch jasje.

Nieuw is ook het parry-mechanisme: met perfecte timing kun je aanvallen afweren en je vijand keihard terugpakken. id Software wil hiermee nog meer dynamiek toevoegen aan de al razendsnelle gameplay.