Morgen onthult Nintendo meer van Switch 2: een uur lang

De spanning loopt op bij Nintendo-fans, want morgen breekt eindelijk de dag aan waarop ze al maanden wachten: 2 april. De datum van de Nintendo Direct-uitzending die volledig in het teken staat van Nintendo Switch 2. En Ninty neemt de tijd: de presentatie duurt maar liefst een uur.

Nintendo Switch 2

Het gamebedrijf heeft in januari al meer getoond van de Switch 2 in een onthullingsvideo, maar nu komt daar ook daadwerkelijk echte informatie bij waar we meer mee kunnen. Denk aan meer specificaties, de games die er op het apparaat zullen verschijnen en de prijs en releasedatum. De releasedatum wordt verwacht in juni dit jaar.

Qua lanceergames wordt er gedacht aan een nieuw 3D-Mario-avontuur, of misschien toch eindelijk Mario Kart 9, nadat we voor ons gevoel 20 jaar met Mario Kart 8 hebben gedaan. Daarnaast verwachten we een nieuwe Metroid en misschien een nieuwe Wii Sports, maar dan voor de Switch. Nintendo zal toch wel iets creatiefs hebben bedacht als een bewegingsgame, toch? Iets moet toch die nieuwe Joy-Cons ‘bewijzen’, die op een andere manier lijken te bevestigen aan de console.

Nintendo Direct over Switch 2

Morgen weten we het zeker. De uitzending van Nintendo Direct begint morgen op 2 april om 15:00 uur Nederlandse tijd. Hieronder kun je het bekijken: