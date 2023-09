Mario Kart Tour wordt iets minder leuk vanaf oktober

De mobiele game Mario Kart Tour had even wat tijd nodig om goed in het zadel te gaan zitten, maar de app heeft zoveel leuke updates gehad, dat het inmiddels een vrij volwaardige Mario Kart-ervaring biedt. Echter wordt die ervaring wel een stuk minder leuk vanaf begin oktober.=

Amsterdam De game krijgt nog wel updates om de boel draaiende en veilig te houden, maar je zal er geen nieuwe content meer in voorbij zien komen. Nintendo stopt per 4 oktober met het toevoegen van nieuwe mogelijkheden, zoals nieuwe rijders en nieuwe circuits. Erg spijtig, want we waren juist zo blij om bijvoorbeeld een locatie zoals Amsterdam terug te zien in het spel. En een beetje Zaanse Schans, tulpen en Peach verkleedt als melkmeisje. Nu gaat die content ook weer niet zomaar verdwijnen, maar er komt in ieder geval geen vers, nieuw circuit meer bij. Je moet het doen met wat je straks op 4 oktober hebt. Dit hebben Nintendo en DeNa zo besloten. Video Games Chronicle suggereert echter dat het wel iets groters is dan alleen maar een kartgame die niet meer van nieuwe mogelijkheden wordt voorzien. Zou Nintendo gamen op de smartphone sowieso een beetje links gaan laten liggen?



Mario Kart Tour Er zijn immers niet heel veel game-apps vanuit Nintendo verschenen, noch zijn er nieuwe aangekondigd. En dat terwijl Mario Kart Tour het merk bepaald geen windeieren heeft gelegd. Het is meer dan 230 miljoen keer gedownload en het heeft al zo’n 240 miljoen euro opgebracht. Al heeft het sinds vorig jaar wel een flinke daling gekend in zijn maandelijkse inkomsten nadat het omstreden gachasysteem eruit werd gehaald. Hiermee kon je door de in-game valuta te gebruiken nieuwe rijders kopen. Nintendo legt verder ook niet uit waarom het tot het besluit is gekomen om Mario Kart Tour niet meer te vernieuwen. Het zegt alleen maar: “Geen nieuwe circuits, karters, karts of gliders meer na Battle Tour op 4 oktober 2023. We hopen dat je Mario Kart Tour blijft spelen.” Weinig info dus. We weten alleen dat Nintendo in een vrij korte tijd vijf van zijn acht grote mobiele games is gestopt van nieuwe content te voorzien in een vrij korte tijd.

Nintendo en mobiele games Nu is Nintendo van oudsher ook niet een merk dat heel erg met anderen meeloopt: het kan ook nooit de mobiele successen van bijvoorbeeld Activision evenaren. Enerzijds was het dus eigenlijk al een opmerkelijke keuze dat Nintendo ook apps ging maken, anderzijds was het een toffe manier om ook buiten de Nintendo-eigen consoles om te genieten van geliefde personages zoals Mario en zijn vrienden. Het houdt ook niet helemaal op: er komt gewoon geen nieuwe content bij, maar natuurlijk is het wel het begin van het einde van zo’n mobiele titel.