​Mario Kart in Amsterdam: zo ziet dat eruit

Terwijl je in Mario Kart 8 op Switch sinds kort kunt racen in de straten van Tokio en Parijs, gaan we in Mario Kart Tour op mobiel naar een heel bekende locatie gaan: Amsterdam. Het is voor het eerst dat we een Nederlands circuit tegenkomen in een Mario Kart-game.

Ook zijn Amsterdam en Zaandijk samengevoegd, want er zit slechts één water tussen de Amsterdamse binnenstad en de toeristische trekpleister de Zaanse Schans met zijn molens. Geen probleem natuurlijk, want uiteindelijk nemen veel toeristen toch vanaf centraal de bus direct naar de Zaanse Schans. Naast molens zijn er op het circuit ook een paar pijlen op de grond te vinden waardoor je kart een boost krijgt.

Nu kun je naar de bekende weg vragen in dat spel, want Amsterdam en de Zaanse Schans zijn in één circuit samengevoegd. Princess Peach ziet er in de reclames voor het nieuwe circuit uit als een oud-Hollands meisje met oorijzers en natuurlijk klompen, want daar lopen we hier allemaal massaal op. Wel kun je een heel Nederlandse deerne vrijspelen als je het goed doet op het circuit: Rosalina in Volendamse klederdracht.

Mario Kart Tour is een mobiele game waarin je kunt racen als Mario en zijn vrienden, waaronder Toad, Peach en Luigi. Hoewel het een spel is dat wel erg bomvol microtransacties zit, wordt het veel gespeeld. Het is immers gratis te downloaden en hoe meer je speelt en beter je presteert, hoe meer je in deze mobiele game kunt doen.

Mario Kart Tour

In een nogal uitbundige trailer met accordeonbeats en een heleboel tulpen erin wordt het nieuwe circuit onthuld. Het barst van de cliché’s over ons land, maar in dit geval mag het wel: het moet immers wel die typisch Hollandse sfeer ademen om het niet teveel te laten lijken op andere Europese steden. Wel is de Amsterdam Tour niet oneindig beschikbaar: tot 4 mei 07:59 uur kun je het spelen.

Mario Kart Tour is een mobiele app die je gratis kunt downloaden, met 25 circuits. Het spel verscheen in 2019 en heeft veel overeenkomsten met Mario Kart: je kiest je personage, het voertuig en het paraglide-scherm waarna je kunt rijden. Wel rijdt je hier 2 rondes in plaats van 3, wat een vrij grote verandering is voor Nintendo, dat bijna alles in drieën laat komen (kijk maar naar het verslaan van eindbazen in Mario). In het spel is keuze genoeg: 64 personages, 74 voertuigen en 49 glijschermen.

Stiekem hopen we natuurlijk dat de gewone Mario Kart ook wordt voorzien van dit circuit, maar dan voor langere duur. Nintendo heeft beloofd 48 circuits toe te voegen, al gaat het hier wel om geremasterde varianten van bestaande circuits. Misschien is er nog wel ruimte voor een eurotrip in het hoofdspel, dat al meer dan 50 miljoen keer over de toonbank ging. Mario Kart Tour doet het ook goed: dat is al meer dan 200 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat waarschijnlijk heel veel gamers op deze grappige wijze kennismaken met ons land.



Mario Kart Tour is beschikbaar op iOS en Android.