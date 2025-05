Mario Kart World hands-on: meteen volledig verslingerd

Mario Kart World

In deze Mario Kart is het nieuw dat je soms een gouden food-to-go-tasje tegenkomt. Dit heet Dash Food en het geeft je afhankelijk van welk eten het is, een kleine boost. Ook verandert de outfit van je racer, tenzij je die outfit al draagt. Er zijn hamburgers, pizza’s, lunchboxjes, sushi, gebakken ham, ijsjes en meer. Ze doen verder niet heel veel, maar het is wel een leuke extra waardoor je even afgeleid bent wanneer je genadeloos aan het verliezen bent.

Daarnaast is de race-ervaring zowel bekend omdat het in de basis echt Mario Kart pur sang is: je krijgt er niet ineens heel veel nieuwe mogelijkheden bij in de gewone races, wel is de opzet wat minder lineair: je begint bijvoorbeeld niet vanuit stilstand te rijden, maar je beweegt alvast omdat je van level naar level rijdt in de open spelwereld van Mario Kart. Nieuw is verder dat je tegen muren kunt rijden, maar dat zijn we relatief weinig tegengekomen. Wel hebben we over spoorrails en andere railings gegrind.

Ik ben erg te spreken over de nieuwe personages die worden toegevoegd. Mijn favoriet is met stip op 1 Koe. Koe is bekend van het eerdere circuit Moo Moo Farm en ik ben altijd al gecharmeerd geweest van deze ronde koetjes. Ik had dan ook moeite om niet constant het camerastandpunt te veranderen naar het vooraanzicht, want het is echt een dotje.

Koe uit Moo Moo Farm

Andere nieuwe personages zijn Nabbit, Goomba (ja echt, nu pas!), Hammer Bro, Coin Coffer, Piranha Plant, Conkdor, Chagrin’ Chuck, Snowman, Sidestepper, Cheep Cheep, Rocky Wrench, Monty Mole, Fish Bone, Dolphin, Penguin, Para-Biddybud, Stingby, Pokey, Cataquack, Peepa, Spike, Pianta en Swoop. Niet allemaal meteen speelbaar, maar het is wel een mooie kliek aan personages die je goed kent als Mario-fan.