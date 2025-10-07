Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 review: nog altijd geweldige platformers

Nintendo heeft de twee Super Mario Galaxy-games onlangs opnieuw uitgebracht op de Switch en Switch 2. De oorspronkelijk voor de Wii verschenen games kunnen in één pakket worden gekocht, of los van elkaar. Met deze spellen haal je weer uren aan vrolijk en enorm divers platformplezier in huis.

De evolutie van Mario

Super Mario 64 op de Nintendo 64 was een enorme verandering ten opzichte van de Mario-avonturen daarvoor. De besnorde loodgieter stapte immers van twee naar drie dimensies. Niet simpel van links naar rechts rennen en springen dus, maar je voortbewegen in alle richtingen die je je maar kon bedenken. Tegenwoordig zijn we niet anders gewend, maar in 1996 was het een hele omschakeling.