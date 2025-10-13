Netflix komt met partygames om op je televisie te spelen

Het gaat om allemaal partyspellen waarbij het het idee is dat je ze speelt met anderen, die gewoon bij je op de bank zitten. Je kiest een game en mensen kunnen dan hun smartphone gebruiken als controller. Het schijnt een enorm eenvoudig proces te zijn, belooft Netflix. Vanaf wanneer de spellen precies speelbaar zijn is nog onbekend, net als of het meteen in Nederland beschikbaar zal zijn. In ieder geval zal het mikken op de periode voor de feestdagen, want het wil waarschijnlijk dat mensen na het kerstdiner lekker met zijn allen een spelletje doen, of juist ervoor. De spellen die het heeft uitgekozen voor het debuut van zijn gamedienst op televisie met multiplayerspellen zijn:

LEGO Party! – Neem het op tegen je vrienden in het ultieme LEGO-partyspel. Strijd in hilarische minigames en jaag op goud in thematische Uitdagingzones.

Boggle Party – Race tegen de klok om woorden te vinden (hoe langer, hoe beter) in een door elkaar gegooid letterrooster. Speel solo of maak er een feest van met tot wel acht spelers.

Pictionary: Game Night – Teken tot je erbij neervalt — of tot een van je vrienden raadt wat je aan het krabbelen bent — in deze hilarische en snelle variant op Mattel’s klassieke groepsspel.

Tetris Time Warp – Reis met vrienden door de tijd naar verschillende tijdperken van Tetris, van het origineel uit 1984 tot de klassieke Game Boy-versie. Kun jij je een weg naar de topscore warpen?

Party Crashers: Fool Your Friends – Iemand op dit feest heeft stiekem geen idee waar iedereen het over heeft. Ontdek wiens aanwijzingen verdacht zijn om de indringer te ontmaskeren.

Netflix zegt dat deze multiplayergames ‘binnenkort’ verschijnen op de Netflix-app voor televisies.