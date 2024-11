Black Friday 2024: Dit zijn de beste deals en tips om slim te shoppen

Black Friday is hier! Het is natuurlijk heel de week al aanbiedingen en korting. Maar vandaag kunnen koopjesjagers wereldwijd hun hart ophalen met duizenden deals en kortingen. Dit jaarlijkse fenomeen heeft zich inmiddels stevig genesteld in Nederland, en ook dit jaar belooft het een spektakel te worden. Of je nu zoekt naar techgadgets, mode, games of huishoudelijke apparaten: er is voor ieder wat wils. In dit artikel delen we de beste tips en deals voor een succesvolle Black Friday.

Wat is Black Friday?

Black Friday vindt traditioneel plaats op de dag na Thanksgiving in de Verenigde Staten en markeert het begin van het kerstseizoen. Wat ooit begon als een Amerikaanse traditie, is nu een wereldwijd fenomeen. Winkels stunten met spectaculaire aanbiedingen, en dankzij e-commerce kun je eenvoudig meedoen vanuit je luie stoel.

De trends voor Black Friday 2024

Focus op duurzaamheid: Steeds meer retailers zetten in op duurzame producten en milieuvriendelijke aanbiedingen. Denk aan refurbished gadgets, tweedehands kleding en eco-vriendelijke huishoudelijke apparaten.

Tech blijft koning: Verwacht flinke kortingen op populaire gadgets zoals smartphones, smartwatches en laptops. Grote namen zoals Bol.com, Coolblue, en Amazon staan bekend om hun techdeals.

Langer shopseizoen: Veel winkels starten hun acties al vroeg. “Black Friday week” en zelfs “Black November” zijn geen onbekende termen meer. Dit geeft shoppers meer tijd om hun slag te slaan.

Beste deals die je niet mag missen