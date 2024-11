Ook bekende webshops kunnen je oplichten tijdens Black Friday

Het is deze week Black Friday en hoewel het bij sommige winkels al een week, soms zelfs een maand ‘Black Friday’ is, wordt er verwacht dat het aantal online aankopen flink zal stijgen. Maar, waar rook is, is vuur, en in dit geval: waar de massa is, daar zijn de oplichters. En die oplichters zijn soms gewoon de shops die je kent. Zo zit dat.

Black Fri-maand

Winkeliers zijn al wekenlang obsessief bezig met bij elkaar te kijken wat er zoal in de aanbieding wordt gedaan en vooral: voor welk bedrag. Het spijtige hieraan is dat goede aanbiedingen vaak al uitverkopen voor Black Friday ook maar aanvangt. Wat dat betreft doen ze dat in de Verenigde Staten beter: daar is donderdag voor Thanksgiving en vrijdag gaat men echt los op Black Friday. Daar heb je niet weken van te voren al allerlei bedrijven die elkaar de tent uit concurreren.

Wel had de politie een goed idee bedacht om in te spelen op die vroege Black Friday-gekte: Het startte een nepwebsite om mensen te waarschuwen voor.. nou ja, nepwebsites dus. 12.000 mensen bezochten de nepwinkel, waarop een PlayStation 5 met 20 procent korting te koop was en een iPhone met 200 euro korting. Minimaal 600 man klikte iets in zijn mandje op de site, die pakjedealsnu.nl heette en zogenaamd ‘website van het jaar 2023’ was.