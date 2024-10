Deze week meerdere waarschuwingscampagnes over phishing: waarom?

De overheid heeft door dat burgers veel vragen en onzekerheden hebben als het om internet gaat, maar pakt dat wel wat ingewikkeld aan. Deze week werd -niet door de overheid- de campagne voor Digitale Weerbaarheid gelanceerd. Vandaag wordt de campagne Laat je niet interneppen vernieuwt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar wordt het niet te verwarrend?

Laat je niet interneppen

Laat je niet interneppen is een campagne van de Rijksoverheid. Een campagne die sinds vorig jaar loopt en mensen helpt om valse berichten te herkennen. Tien procent van de Nederlanders boven de vijftien jaar werd online opgelicht in 2023. De campagne is dus bedoeld om je digitaal weerbaarder te maken en je handvatten te geven om phishing en andere internetoplichting te herkennen. We herhalen er een paar: vreemd taalgebruik, linkjes die vreemd zijn en en berichten waarin er wordt gesproken over spoed (anders dan gebeurt er x of y en dat wil je niet).

Een goede campagne waarover de overheid duidelijk tevreden is, want het verlengt de campagne. Op zich weten veel mensen wel al te herkennen dat er internetoplichting plaatsvindt: tweederde van alle Nederlanders kreeg in 2023 te maken met online oplichterij, maar een op de tien (1,4 miljoen mensen) waren ook daadwerkelijk slachtoffer ervan. Het klinkt natuurlijk gek: een campagne is effectief, maar hij moet toch doorgaan: niet iedereen heeft de boodschap dus gekregen.