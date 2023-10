‘Laat je niet interneppen’ waarschuwt voor online criminaliteit

Vervolgens wordt per e-mail, sms of WhatsApp contact opgenomen met het slachtoffer, en starten de criminelen met het inspelen op menselijke karaktereigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid om toe te slaan.

Daarbij spelen criminelen vaak in op iemands persoonlijke situatie om belangrijke persoonsgegevens los te krijgen. Ze doen zich daarbij voor als iemand anders. Iemand die te vertrouwen is, zoals een vriend of een medewerker van een winkel met een mooie aanbieding. Informatie over deze vrienden, familie of collega’s die ze bijvoorbeeld in social media posts en profielinformatie kunnen vinden.

Misleiding is een van de veel gebruikte tactieken die online criminelen toepassen. Daarbij maken ze gebruik van gewiekste manieren om potentiële slachtoffers te verleiden, bijvoorbeeld met een mega aanbieding of voordeel. Ook doen zij zich vaak voor als iemand anders, een bekende of familielid, die nep berichten naar slachtoffers sturen die vaak nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Laat je niet interneppen!

Met de nieuwe campagne ‘Laat je niet interneppen’ wil de overheid mensen helpen om deze misleiding en nep berichten beter te herkennen. Zo wordt in de campagne, die meerdere jaren zal lopen, vooral ook benadrukt dat we nog beter moeten controleren of e afzender van een bericht wel degelijk de afzender is die hij of zij claimt te zijn. En, zoals altijd, bij twijfel: wegdrukken, swipen en zo nodig blokkeren en/of rapporteren.

“Als een crimineel in het echt voor je neus zou staan, trap je er misschien niet zo snel in. Online is dat een stuk lastiger. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van online criminaliteit. Daders worden slimmer en soms is een écht bericht moeilijk te onderscheiden van een nepbericht. Met deze campagne willen we mensen helpen om online misleiding sneller te herkennen, zodat ze eerst de afzender checken en bij twijfel wegklikken”, aldus demissionair minister van Justitie Dylan Yesilgöz-Zegerius.