​Norton komt met Genie-app om phishing-scams sneller te herkennen

Amerikanen zouden in 2022 8,8 miljard dollar kwijt zijn geweest aan online scams, waaronder phishing. Ook in Europa lopen we regelmatig tegen problemen aan, waardoor soms zelfs ziekenhuizen in de problemen komen, met alle grote gevolgen van dien. Kortom, alle hulp is welkom en Genie zou een systeem zijn dat net iets beter kan helpen dan de rest. Het is een gratis app die je ook als desktoptool kunt gebruiken en die je helpt om phishing te herkennen. Het kan snel teksten analyseren, plus adressen en linkjes, om op die manier een afzender zo veel mogelijk door te lichten en vast te stellen of het een scammer is of niet.

Eén van de grootste problemen op de wereld is phishing. Hoe vaak je ook mensen kunt vertellen dat ze moeten opletten op internet, niet zomaar op linkjes moeten klikken enzovoorts, is het toch bijna onmogelijk om phishing helemaal te voorkomen. Kwaadwillenden zijn ook wel heel erg goed in verleiden, of zorgen dat iets heel urgent lijkt. Je hebt iets gewonnen, er komt een pakketje jouw kant op, je hebt een probleem met je bank: ze weten het zo gek niet te verzinnen en soms komt het ook echt vanuit een persoon die ze kennen (die dan dus gehackt is), wat het nog moeilijker maakt om phishing te herkennen.

Norton ziet een verschuiving waarbij phishing steeds minder van toepassing is op netwerken, en steeds meer op mensen die die netwerken gebruiken. Hierop heeft het kunstmatige intelligentie ontwikkeld die werkt tegen die kunstmatige intelligentie: immers gebruiken zowel de ‘good guys’ als de ‘bad guys’ het in hun voordeel. Het is niet zo dat het een potentiële phishingmail meteen verwijderd en daarmee basta: het wijst je erop en vertelt je wat je kunt doen. Dit alles gebeurt real time en dat is wat Genie anders maakt dan de rest. Er is nog wel wat kritiek op de snelheid van Genie: het heeft wel een beetje tijd nodig, maar het is sowieso sneller dan de rest.

Waar Genie vooral een grote rol in kan spelen, dat is in hulp aan mensen zelf. Daarmee bedoelen we dat het niet alleen de boel bestrijdt, maar het ook helpt om mensen die onzeker zijn over phishing, of zich ervoor schamen omdat ze er bijvoorbeeld wel eens in zijn getrapt, wat sterker in hun schoenen te laten staan. Genie werkt trouwens een beetje zoals ChatGPT, maar dan zet je een tekst in het tekstvlak en doet de AI verder zijn werk. Ook kun je foto’s invoeren, maar op dat gebied schijnt Genie nog wat meer geniaal te moeten worden: dat blijft toch wat moeilijker dan tekst.