Meer telefonische en phishing fraude in 2022

Vorig jaar heeft de Fraudehelpdesk ongeveer 500.000 meldingen van (pogingen tot) fraude ontvangen via haar telefonische en online kanalen. In 2021 waren dat er ook al meer dan een half miljoen.

Met name het aantal telefonische fraudemeldingen steeg vorig jaar, met zo’n 18 procent. Daarbij viel op dat met name het aantal (Engelstalige) fraudepogingen steeg. Daarbij worden slachtoffers gebeld en krijgen zij een ingesproken melding te horen. Die meldt dat de persoon in kwestie mogelijk het slachtoffer geworden is van bankfraude. De onverlaten proberen zo de bankgegevens of het burgerservicenummer (BSN) van de slachtoffers te ontfutselen.

Nep bankmedewerkers en phishing

Nieuw is de vorm van telefonische fraude die ingeleid wordt door een mail die zogenaamd afkomstig zou zijn van de bank. Een phishing mail dus, die gevolgd wordt door een telefonische ‘waarschuwing’ met het verzoek persoonlijke (gegevens) door te geven om de fraude te voorkomen. Ook zijn er nog steeds oplichters die bij slachtoffers langs gaan, om zogenaamd geblokkeerde bankpassjes op te halen, nadat zij telefonisch of via een phishing mail de bankgegevens buitmaakten.

Daarnaast werden in 2022 meer mensen gebeld door personen die zich voordeden als bankmedewerkers die hen ervoor wilden waarschuwen dat er in de buurt veel ingebroken werd en het advies gaven waardevolle spullen in een bankkluis op te slaan. De 1309 geregistreerde pogingen van deze vorm van fraude maakte 229 slachtoffers, die in totaal voor meer dan 3,3 miljoen euro werden opgelicht. De totale schade van alle fraudemeldingen die bij de helpdesk geregistreerd werden bedroeg in 2022 maar liefst 43 miljoen euro.

Minder cybercrime meldingen

Er was ook iets van goed nieuws. Zo registreerde de Fraudehelpdesk fors minder gevallen van cybercrime. In 2022 werden hiervan 4471 meldingen gedaan. Een jaar eerder waren dat er nog 9933. Volgens de Fraudehelpdesk heeft deze daling echter ook te maken met de verschillende definities van wat wel of niet als cybercrime getypeerd wordt.