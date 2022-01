Meer dan een half miljoen fraudemeldingen in 2021

Bij de Fraudehelpdesk zijn het afgelopen jaar 530.000 meldingen van over frauduleuze handelingen. Het totale schadebedrag van al deze meldingen bedroeg bijna 47 miljoen euro. Dat was bijna 15 procent meer dan in 2020. Het aantal meldingen over frauduleuze online aan- en verkopen steeg met meer dan een kwart.

Veel meer schade door beleggingsfraude

Van het totale schadebedrag kwam 19 miljoen euro ‘voor rekening’ van beleggingsfraude. Dat was 45 procent meer dan het jaar daarvoor. Het aantal melders dat de dupe was van meerdere fraudevormen vertwintigvoudigde zelfs (+2.000 procent). Verder viel op dat vooral in de laatste maanden van 2021 heel veel meldingen gemaakt werden over geautomatiseerde binnenkomende telefoongesprekken. Dat zijn telefoontjes waarbij een computerstem de beller wil doen geloven dat de politie of de Hoge Raad der Nederlanden naar hem of haar op zoek is.