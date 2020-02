Steeds meer consumenten dupe van helpdeskfraude

Steeds vaker worden consumenten opgelicht door zogenaamde helpdeskfraudeurs. Deze 'medewerkers' van grote banken en bedrijven proberen op afstand toegang te krijgen tot computers. Daarna wordt geld gestolen en blijken deze mensen helemaal niet in dienst te zijn van bijvoorbeeld Apple of Microsoft. Het Openbaar Ministerie (OM) deelde aan NU.nl mee dat ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank voor ongeveer 5,3 miljoen euro aan meldingen van helpdesfraude hebben gekregen.

Niet iedereen maakt melding

Het aantal slachtoffers van helpdeskfraude is in 2019 toegenomen. In 2018 kregen de banken 1732 meldingen (2,4 miljoen euro), vorig jaar waren dit er 3099 (2,9 miljoen euro). Waarschijnlijk ligt het aantal werkelijke slachtoffers een stuk hoger. Veel mensen maken hier geen melding van bij hun bank, zeker niet wanneer het gaat om kleinere bedragen. Mensen schamen zich ervoor dat zij op deze manier in de val zijn gelokt.

Aangifte doen van helpdeskfraude

Sinds begin deze maand is het mogelijk om online aangifte te doen van helpdeskfraude. Best vreemd dat dit zo lang heeft geduurd, aangezien het gaat om cybercriminaliteit en er al een drempel is voor mensen om melding te maken. De politie meldt dan ook dat uit meerdere onderzoeken en enquêtes is gebleken dat de aangiftebereidheid voor cybercrimedelicten lager ligt dan bij traditionele criminaliteit.

Om de cybercrime-aangifte laagdrempeliger te maken, kunnen burgers nu online aangifte doen van helpdeskfraude. In 2017 kwamen 1900 meldingen en aangiftes binnen. In 2018 waren dat 1600 meldingen en aangiftes en in 2019 ligt dat ongeveer op hetzelfde niveau.

Aanpak cybercrime

Met alle aangiftes kan de politie op zoek naar daders van cybercrime. Het is dus van belang dat zij zoveel mogelijk informatie krijgen over de werkwijze van deze criminelen. De politie geeft als voorbeeld dat zij de laatste tijd vaker merken dat burgers benaderd worden door Nederlands sprekende 'medewerkers', voorheen spraken deze vooral Engels. Dat maakt het gemakkelijker om gericht op zoek te gaan en mensen te waarschuwen.

Alleen als er voldoende aanleiding en bewijs is (wat dat precies inhoudt kunnen we niet opmaken uit de informatie op de site van de politie) worden daders van cybercrime opgespoord en vervolgd. Maar ook als er niet direct een opsporingsonderzoek gestart kan worden, is aangifte doen belangrijk. Alle informatie wordt namelijk geanalyseerd en gebruikt in de bestrijding en preventie van cybercrime-misdrijven.

Ransomware

De politie laat op haar site weten dat een volgende stap is dat het mogelijk wordt om online aangifte te doen van andere vormen van cybercrime, zoals ransomware. Hier heeft de politie ook baat bij zoveel mogelijk aangiften om daders beter te kunnen opsporen, maar ook om meer te kunnen doen aan verstoren en preventie. Denk bijvoorbeeld aan de website Nomoreransrom.org, waarop sleutels van verschillende soorten ransomware staan, waarmee zonder criminelen te betalen een computer of bestanden weer toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Ben je slachtoffer geworden van helpdeskfraude? Hier kun je direct online aangifte doen!