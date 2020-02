Safer Internet Day voor het veilig gebruik van het internet

Ook al lijkt de hele wereld in de ban van het Corona-virus, toch is het ook op digitaal gebied belangrijk je elke dag te beschermen tegen virussen (maar ook tegen phishing-aanvallen en ransomware-pogingen). Vandaag, dinsdag 11 februari 2020, is het weer Safer Internet Day, en dat is dé dag dat de security-industrie het belang van het veilig gebruik van het internet extra onder de aandacht brengt. Hieronder een vijftal tips van securityspecialist Sophos. Niet speciaal voor Safer Internet Day, want eigenlijk moet je iedere dag als Safer Internet Day beschouwen!

Happy Safer Internet Day!

#1: Kies de juiste wachtwoorden

Er zijn nog steeds veel mensen die wachtwoorden gebruiken die elke cybercrimineel gemakkelijk kan raden: ‘12345678’, de naam van je kat of favoriete voetbalclub om wat voorbeelden te geven. Wanneer je moeite hebt een fatsoenlijk wachtwoord te verzinnen en te onthouden, overweeg dan een wachtwoordbeheerder.

#2: Schakel tweefactorauthenticatie in

Two Factor Authentication (2FA) is een zescijferige code die je op je smartphone ontvangt of door een speciale app wordt gegenereerd. Naast een standaard gebruikersnaam en wachtwoord dien je ook deze eenmalige code in te voeren die elke keer anders is. We weten dat veel mensen niet van 2FA houden (best wel wat gedoe) maar het houdt the bad guys wel buiten de deur.

#3: Patch, patch, patch

De meeste softwarepatches zijn tegenwoordig niet alleen cosmetisch: ze sluiten beveiligingslekken waardoor boeven niet kunnen binnensluipen zonder dat je het door hebt. Dus als je niet patcht, heb je veel meer kans om een bad guy tegen te komen. Daarom: gebruik die software-updates voor computer, smartphone, router en webcams!

#4: Maak back-ups

Back-ups beschermen niet alleen tegen ransomware. Wanneer je een back-up hebt / maakt, kunt je ransomware-eisen negeren. Back-ups helpen je weer op weg - ongeacht of je laptop is gecrasht, gehackt of gestolen. Onthoud: de enige back-up waar je spijt van krijgt, is degene die je niet hebt gemaakt.

#5: Bekijk je privacy-instellingen opnieuw

Een besturingssysteem, telefoon, app en social media: ze hebben privacy- en beveiligingsinstellingen die je helpen bepalen hoe breed persoonlijke gegevens worden gedeeld en geïndexeerd. Helaas doet elke app en website het anders, en het is best een exercitie door alle privacymenu's te bladeren. Doe dit wel! Het enige wat erger is dan te weten dat je per ongeluk een telefoonnummer of andere persoonlijke informatie heeft gedeeld, is te beseffen dat je een optie had kunnen inschakelen die je veilig zou hebben gehouden.

[Fotocredits © selugallego - Adobe Stock]