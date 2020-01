Door het Citrix-lek is het vandaag extra druk op de Nederlandse wegen

Misschien heb je zelf in de file gestaan vanmorgen en anders heb je vast wel gehoord van de 'Citrix-files'. Veel Nederlandse instellingen zijn getroffen door een beveiligingslek in het softwaresysteem van Citrix. Dat brengt grote risico's met zich mee, want veel gemeentes en ziekenhuizen in ons land gebruiken de software.

Uit voorzorg hebben de meeste organisaties ervoor gekozen om Citrix uit te schakelen, waardoor medewerkers niet meer vanuit huis in de systemen kunnen. Dat zorgt voor extra drukte op de wegen vandaag en dat duurt misschien nog wel de hele maand.

Wat is het risico van het lek bij Citrix voor getroffen instellingen?

Op 17 december maakte Citrix zelf bekend dat er een lek, of fout, zit in hun software. Het bedrijf kwam niet heel snel met een oplossing, waardoor de kans bestaat dat hackers de systemen van bedrijven en instellingen binnendringen. En dat proberen zij ook, zo lezen we op verschillende websites.

Naar schatting zijn meer dan 700 Nederlandse bedrijven en organisaties nu extra kwetsbaar door het lek bij Citrix. Hackers kunnen gemakkelijker bij gegevens van burgers, bedrijven en patiënten komen. We weten dat aanvallers een poging hebben gedaan om in te breken bij Medisch Centrum Leeuwarden en gemeente Zutphen. Het lijkt erop dat er geen data is gestolen, maar de gemeente Zutphen laat dit nog wel nader uitzoeken.