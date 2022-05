​LinkedIn-gebruikers lijden onder mensen die ‘de baas’ spelen

Sociaal netwerk voor zakelijke contacten, LinkedIn, heeft last van een bijzonder soort cybercriminaliteit. We hebben het ditmaal niet over de Tinder-achtige situaties die zich er soms voordoen. Het gaat om mensen die ‘de baas’ spelen, of zich tenminste voordoen als de baas. In de scam, ‘bogus boss’ genaamd, krijgen medewerkers neppe e-mails van zogenaamd hun manager, maar het is stiekem phishing.

Phishing is overal

Phishing komt in vele gedaanten en dat wordt nu bewezen via LinkedIn. Waar je misschien gewend bent om vooral in je gewone mailbox op te passen voor phishing, zien we steeds vaker dat phishers andere manieren zoeken om geld te ontfutselen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop recent de Bored Ape Yacht Club-Instagram was gehackt, waarna er malafide linkjes zijn gedeeld waardoor cybercriminelen toegang kregen tot prijzige NFT’s. Je verwacht phishing minder snel op andere plekken dan in de mail, terwijl het daar dus net zo makkelijk kan plaatsvinden.

De BBC schrijft dat er mensen zijn die wel 1000 euro zijn kwijtgeraakt nadat hij zowel e-mails als sms’jes kreeg die kwamen van zijn manager, wat dus niet zijn manager bleek te zijn. Hij was net een nieuwe baan begonnen en hij wilde indruk maken. De vraag van de hacker die zich voordeed als zijn manager was om bepaalde vouchers te kopen in naam van het bedrijf. Hij moest ze wel even voorschieten. Voor de zekerheid liet deze man het nog zien aan zijn collega’s, en die zagen er ook niets geks aan. Het bleek echter al vrij snel na de zogenaamde aankoop om online oplichting te gaan.