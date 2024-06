Phishingslachtoffers Bunq krijgen nu wel hun geld terug

Is je geld afgetroggeld door een mail die echt op die van je baas leek? Je kunt dan niet bij elke bank rekenen op coulance. Gelukkig zijn er banken die toch bijdraaien en dat geldt nu voor Bunq. Goed nieuws, maar het verbaast ook.

Phishing en Bunq

Bij veel banken is het zo dat als je kunt aantonen dat er een vreemde transactie op je bankrekening plaatsvond, je je geld terug kunt krijgen. We hebben het dan over situaties waarin je bent opgelicht of misleid, zoals phishing. Echter, je mag daar niet van uitgaan. Bunq-klanten kregen bijvoorbeeld nooit compensatie en bleven met lege handen over. CEO Ali Niknam zei erover dat je zelf je autosleutels aan iemand op straat geeft. Daar komt hij nu dus op terug.

Het is een opvallend gegeven dat Bunq dit dus in eerste instantie niet deed. Hoewel het argument ‘jij klikte op die foute link en gaf je gegevens’ ergens wel klopt, is het tegelijkertijd zo dat Bunq zich ook in de markt zet als een heel hippe, moderne internetbank. En als daar iets bij hoort -helaas-, dan is dat wel phishing. Je zou denken dat een virtuele bank zonder kantoren en met allerlei hippe snufjes zoals kosten met vrienden bijhouden tijdens een weekendje weg, snel verschillende rekeningen aanmaken, enzovoort.

Onlangs werden tientallen klanten van Bunq bank gedupeerd door #bankhelpdeskfraude, waarbij ze gezamenlijk 1,6 miljoen euro verloren. Hoe kun je #phishing en andere vormen van digitale criminaliteit herkennen en voorkomen? #Bunq #Bankfraude https://t.co/5ARFywvdT4 — Allemaal Veilig (@allemaalveilig) June 21, 2024

Niet al je geld terug

Nu geeft Bunq dus wel geld terug, maar niet alles. NOS schrijft dat ze kunnen rekenen op 85 procent van hun ontvreemde geld. Of dat voor alle slachtoffers geldt is onbekend. Wel worden alle getroffen klanten gemaild met informatie over hoe Bunq er nu mee omgaat. Je moet aan wat eisen voldoen om je bedrag terug te krijgen en die eisen zijn soms wat grijs gebied: je moet bijvoorbeeld niet rekenen op veel geld terug als je zelf ‘bijzonder onvoorzichtig’ bent geweest. Maar wat voor de een onvoorzichtig lijkt, is voor een ander heel logisch: dat is immers ook waardoor mensen in phishing trappen.

Bovendien is hier ook wel meer verantwoordelijkheid nodig van Bunq: Bunq-klanten zouden vaker slachtoffer zijn van deze praktijken, mede omdat het beveiligingsmaatregelen mist die andere banken wel hebben. Dat is inmiddels aangepast, waardoor er bijvoorbeeld wel een afkoelingsperiode komt als je in de app over de daglimiet gaat. Vergis je niet, de phishinggevallen bij Bunq (maar ook bij andere banken) kunnen gigantisch oplopen. Er zijn vier mensen die meer dan 100.000 euro kwijt zijn door phishing, dus het gaat bepaald niet om lullige situaties. 28 slachtoffers zijn bekend en die zijn samen 1,6 miljoen euro kwijt.