bunq een na grootste neobank binnen EU

bunq verwelkomt 5,4 miljoen nieuwe gebruikers door de overname van de Belgische fintech Tricount. Hiermee wordt bunq de een na grootste neobank in de EU. De Europese challenger bank heeft dat eerder deze week bekendgemaakt tijdens bunq Update 20 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

De aankondiging gaat gepaard met de introductie van een aantal nieuwe features voor zowel persoonlijke als zakelijke gebruikers, waaronder bunq Jackpot: Nederlandse, Duitse en Franse gebruikers krijgen elke maand 3 kansen om €10K te winnen, enkel door de bunq app te gebruiken.

Bij de series A financieringsronde van juli 2021 - de grootste in de geschiedenis van de Europese fintech - liet bunq al weten zich te willen richten op fusies en overnames. Met de overname van Tricount krijgen miljoenen gebruikers nu toegang tot een breed scala aan features waarmee ze al hun geldzaken eenvoudig kunnen regelen.