​5 dingen om op te letten als je Black Friday shopt

Deze week spelen er onder ons allen twee vragen: (op wie) ga je stemmen, en: wat heb jij al gekocht met Black Friday? Het blijkt toch wel te spelen onder Nederlanders, ook al zetten sommige mensen het liever weg als ‘Amerikaans gedoe’ waar ze liever niet aan meedoen. Black Friday zit echter wel in ons dna: we houden nu eenmaal van een diepe aanbieding. Niks mis mee, maar er zijn wel Black Friday-valkuilen waar je vooral verre van moet blijven.

Het is een veelgebruikte verkooptechniek: de prijzen stiekem iets opvoeren, zodat de korting met Black Friday extra hoog lijkt. Het gebeurt heel veel en dat is waarschijnlijk de nummer één valkuil voor wie deze week shopt. Het is natuurlijk een lekker gevoel: iets kopen waarvoor iemand ongetwijfeld ooit dat volle pond heeft betaald, terwijl jij ‘wegkomt’ met een veel lagere aanschafprijs. Check echter goed of die prijzen wel zo realistisch zijn. En vooral: voor welke prijs zou jij het willen kopen als je nu uit het niets zou worden gevraagd: wat zou je over hebben voor een X? Let vooral op dat antwoord, in plaats van dat doorgestreepte getal op de website.

Wil je de beste deal voor “black-friday”?! Betaal dan je energierekening gewoon niet meer!!! Vrijdag wordt het vanzelf, in het donker dus zwart en het scheelt echt een hoop centjes!! Ok.. ik ga maar eens aan het werk, doei! Fijne dag!! !! pic.twitter.com/QzYuhKnMQV

Het is heel verleidelijk om je blind te staren op die van-voor-prijs. Je denkt: wow, ik krijg 60 procent korting! Dat is heel veel, maar kijk ook even op de rest van het internet wat zoiets inmiddels doorgaans kost. Misschien was de adviesprijs drie jaar geleden inderdaad 600 euro, maar kun je het artikel nu bijna overal kopen voor 200 euro. En kijk desnoods even op Marktplaats: misschien hoef je helemaal niet iets nieuw te kopen, maar is een tweedehandsje ook prima.

Het is de schrijfster van dit stuk wel eens gelukt om 16 potjes nagellak te kopen die dan ook alle 16 apart verpakt, apart verstuurd werden. Een duurzaamheidsnachtmerrie, naast dat je ook steeds aanwezig moet zijn om al die pakketjes in ontvangst te nemen. Liever niet.. Check als je shopt dus even goed de afzender. Zeker bij Zalando, Amazon en Bol is dit iets dat vaak speelt: je denkt dat je bij één en dezelfde aanbieder winkelt, maar stiekem zijn het allemaal bedrijfjes daaronder die je dan dingen gaan toesturen. Dat is veel post en dat is niet alleen vervelend, maar ook totaal niet duurzaam. Plus: als er iets mee is, dan moet je vaak veel meer moeite doen om je recht te halen.zier!

Dat iets een diepe aanbieding is, wil niet zeggen dat je dan het geld ineens wel hebt. Waar je normaal bij het kopen van kleding misschien 150 euro in je mandje klikt, zijn veel mensen geneigd om tijdens Black Friday ineens veel hoger te gaan zitten: 500/600 euro, misschien wel meer. Het feit dat het goedkoper is, dat is natuurlijk aantrekkelijk, maar je moet het maar net kunnen betalen. Bedenk ook wat dat geld eigenlijk betekent: is je huur of hypotheek ook niet ongeveer zo’n bedrag en vind je het dat echt waard?

IT: hoe kunnen we alles zo schaalbaar mogelijk maken zodat iedereen altijd een snelle website enzo heeft. Marketing: als we iedereen op dezelfde dag kunnen laten kopen met dikke promo's is dat toch ook plezant he! #blackfriday

5. Wacht even een kwartier

Het probleem van Black Friday is dat de hele ‘feestdag’ erop gebrand is om je te laten stressen over de tijdslimiet die eraan zit. Nu hebben we in Nederland ‘gelukkig’ meer een soort Black Fri-week, waardoor je iets meer tijd hebt, maar goed, voorraden raken natuurlijk wel op. Je kunt dus wel degelijk een deal mislopen als je niet snel beslist. Maar waarschijnlijk worden er vooral veel veel te rappe beslissingen genomen die ook wel een kwartier konden wachten. Klik dus lekker je winkelmand vol, maar ga daarna even een kop koffie drinken en overdenk nog even of je dat echt nodig hebt.

Het is heel aantrekkelijk om even snel een deal te scoren tijdens Black Friday, maar met de bovenstaande tips hopen we je te behoeden voor een kat in de zak, of een deurwaarder die aanklopt. Veel shopplezier!