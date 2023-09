TikTok probeert Black Friday van Amazon te stelen

We kunnen inmiddels wel stellen dat de zomer voorbij is. Bijna dan. En dan kijken we naar de maanden die komen en in die maanden valt Black Friday. Amazon staat bekend om haar diepe Black Friday-kortingen en is dan ook al jaren erg fanatiek tijdens deze Amerikaanse feestdag. Maar Amazon is niet het enige bedrijf dat aast op een commercieel succes. TikTok neemt het dit jaar op tegen de Amerikaanse reus.

TikTok Shop

TikTok heeft zijn eigen TikTok Shop die het groot wil maken. En het plan is om dat juist te doen op een wereldwijd kortingsmoment als Black Friday. Het begint echter al vroeg: vanaf 27 oktober zou het al dikke kortingen geven.

En die kortingen die mensen vanuit hun winkel op TikTok bieden, worden gedeeltelijk vergoedt door het social medium voor video's zelf. Tot vijftig procent zelfs. Of het alleen voor de Verenigde Staten geldt of op meerdere plekken is onbekend. Wel zijn mensen in de VS natuurlijk het meest interessante publiek. Het is groot, sommigen sparen zelfs speciaal voor Black Friday en het evenement is daar uitgevonden.

Black Friday gaat op TikTok nog meer aan, met ook nog heel kortingsdagen vanaf Cyber Monday. Black Friday valt dit jaar op vrijdag 23 november, dus dan gaan we leren of Amazon het aflegt tegen TikTok. Wat TikTok heeft en Amazon niet is dat veel mensen er voor iets anders komen en meer dan de helft van de aankopen die er worden gedaan zijn spontane aankopen die mensen niet van te voren hadden bedacht te doen.