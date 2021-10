​Wat je dit jaar kunt verwachten van Black Friday

Je ziet het hier en daar al voorbij komen: Black Friday komt eraan. Hoewel we eerst nog op 11 november het Chinese Singlesday hebben, kijkt de wereld vooral naar het Amerikaanse Black Friday dat op 26 november is. Dit is wat je dit jaar kunt verwachten.

Tegelijkertijd lijkt Black Friday dit jaar wel hét moment om kerstcadeaus te kopen. Vorig jaar was het nogal een uitdaging voor late kopers om op tijd nog de kerstcadeaus in huis te hebben. Het is dus best slim om eind november toch alvast bezig te zijn met eind december. Per slot van rekening zijn we nu eind oktober ook al bezig met eind november.

Ten eerste vast een disclaimer, want de kortingen blijken dit jaar mogelijk niet zo diep te zijn als eerdere jaren. De reden hiervoor is het chiptekort, het coronavirus en transportproblemen (zoals een containerschip dat in de file staat voor het ongeluk bij het Suez-kanaal). Het is geen leuk begin van een Black Friday-artikel, want je hoopt natuurlijk op diepe kortingen, maar dat kan dus tegenvallen.

Merken om in de gaten te houden zijn Dyson, Bol, CoolBlue, MediaMarkt, Amac, Wehkamp, Rituals, Hunkemöller, Hema, Fonq, Xenos, Mobiel.nl, Adidas, Amazon en Douglas. Vooral MediaMarkt, Bol.com en CoolBlue zijn voorlopers als het gaat om deze feestdag, wat mede komt omdat deze (online) winkels veel technologie verkopen en dat is toch wel waar Black Friday het meeste om gaat. Iedereen kent de video’s van Amerikanen die elkaar nog net niet de ogen uitsteken omdat ze allebei die allerlaatste televisie willen hebben.

Een waarschuwing en een tip verder: wat kun je nu precies verwachten van Black Friday? Inmiddels is het evenement steeds meer geland in Nederland. Allerlei merken voelen de druk: “Hier moeten we iets mee.” We zien dan ook steeds meer winkels en merken meedoen aan Black Friday, sterker nog: bij sommige winkels is het een Black Week. Veel winkels hebben op het moment van schrijven nog geen Black Friday-deals bekendgemaakt, maar je kunt soms rekenen op kortingen tot wel 80 procent.

Webwinkels

In Nederland doen we dat wat rustiger aan, maar online is het wel extreem druk met aankopen. Nederlandse webwinkels zien dat het tijdens Black Friday soms wel 70 procent drukker is dan normaal. We weten nog niet precies wanneer de winkels hun aanbiedingen voor Black Friday bekend gaan maken, maar de verwachting is dat dit wel rond 1 november al mondjesmaat begint, met een piek in de week voor Black Friday.

Wat wij verwachten? Dat is onder andere korting op Nintendo Switch-consoles, als de voorraden dit tenminste toelaten. Daarnaast verwachten we met de veelheid aan oordopjesaanbod ook veel audio-kortingen, van onder andere Sony en Sonos. Televisies blijven ook een populair goed tijdens Black Friday, al hebben veel mensen hierin al een investering gedaan tijdens de lockdowns. Dit is een Black Friday-klassieker dus die verwachten we zeker.