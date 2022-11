​Black Friday: fantastische deals op een rijtje

Lekker even shoppen: veel mensen hebben het na de zomer uitgesteld, wetende dat Black Friday eraan zat te komen. Inmiddels is dit ‘feest’ geen dag meer. Bij sommige winkels wel, zoals Dille & Kamille met hun winkels-dicht-actie, maar het is bij de meeste winkels een weekend, een week, meerdere weken of zelfs een maand. Deze week zijn echter sowieso alle aanbiedingen, want vrijdag is het al zo ver. Dit is wat je zoal kunt scoren tijdens Black Friday.

Green Friday

Black Friday 2022 schijnt aanzienlijk groener te zijn, waardoor sommigen het al Green Friday noemen. Op zich is alle retail therapy niet bepaald groen, maar Green Friday is juist de oproep om niet mee te doen aan dat consumeren en even wat te consuminderen. Heb je het echt nodig, dat wat je wil kopen? Motivaction deed onderzoek onder 1.027 Nederlanders en het is gebleken dat het consumentenvertrouwen enorm laag is en dat mensen hun eigen koopgedrag normaal ook zwaar overschatten. Eén op de vijf Nederlanders gaat op koopjesjacht, is de schatting op basis van het onderzoek, en meer ook niet. De mensen die wel gaan shoppen, die blijken vooral vaak kleding en geurtjes te kopen. Liever iets anders? Wij hebben tips voor je. Tenzij je Green Friday wil doen natuurlijk, wat ook helemaal geen slecht idee is.