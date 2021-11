​Dit zijn de beste Black Friday-deals van 2021

Nog een week en het is Black Friday, maar de aanbiedingen beginnen veelal al op maandag aanstaande. Om je voor te bereiden op de deals die je kunt verwachten, zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rijtje.



Black Friday

Black Friday is het uitgelezen moment om tech te kopen. Oordopjes, gameconsoles, Bluetooth-speakers: noem maar op. Ook televisies zijn vaak in de aanbieding, al zien we in Nederland niet zulke taferelen als in Amerika. Daar lijken het de Drie Dwaze Dagen wel, wat ooit een actie van de Bijenkorf was waarbij mensen flink in de rij staan voor de deuren van het warenhuis openden en elkaar vervolgens bijna de ogen uitkrabten voor een parfum tegen zeer gereduceerde prijzen. In Amerika doen mensen dat onder andere voor televisies en andere techgadgets die normaliter vrij duur zijn.

In Nederland vindt Black Friday vooral plaats online en dat is zeker met de huidige coronasituatie -en om dringen te voorkomen- wel wat veiliger. Ben je benieuwd voor welke deals jij wil gaan klaarzitten volgende week? We sommen op wat je zoal kunt verwachten op 26 november (en soms dus al op 22 november).

OnePlus

OnePlus viert Black Friday een hele maand lang met de beste prijzen op producten die in 2021 op de markt zijn verschenen. De maandlange aanbiedingen ingaande op 29 oktober omvat hoge kortingen tot wel 200 euro op het nieuwste en meest geavanceerde flagship-toestel OnePlus 9 Pro, uitgerust met een uitzonderlijke camera-ervaring met het Hasselblad Camera for Mobile-systeem. Deze korting geldt ook voor de ultra-premium OnePlus 8T. Op het even krachtige flagship-toestel OnePlus 9 is een korting van 150 euro, terwijl het razend populaire middenklasse-toestel OnePlus Nord te koop is voor 130 euro minder dan de winkelprijs. OnePlus' meest krachtige toestel in de mid-range categorie - OnePlus Nord 2 5G, uitgerust met verschillende flagship-functies en aangedreven door AI - is ook beschikbaar voor een korting tot 50 euro op zijn hogere SKU-variant (12GB+256GB). Deze korting geldt ook voor OnePlus Nord CE 5G, gelanceerd in juni 2021.

Klik hier voor een overzicht van alle OnePlus aanbiedingen.