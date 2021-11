Black Friday-inkopen doen? Pas op als je dat online doet

Het is over minder dan een week Black Friday en dat betekent dat je beter even met shoppen kunt wachten tot het die dag is. Of eigenlijk: die week. We maken er in Nederland vaak een meerdaags evenement van dat van maandag tot en met maandag (want: cyber Monday) loopt. Black Friday valt daar toevallig in, maar eigenlijk is het Black Week.



Je zou het misschien niet verwachten, maar er wordt online meer gezocht naar Black Friday dan naar Kerst of Sinterklaas. Dat is ook niet nieuw: al jaren zijn we op Google meer op zoek naar de diepe koopjes dan de geschenken voor de feestdagen. Black Friday is ongeveer sinds 2015 overgewaaid naar Nederland, maar pas sinds een paar jaar is het ook echt onderdeel van het beleid van online en offline winkels.

Black Friday

Hoewel gewone winkels er ook aandacht aan besteden, blijft Black Friday in Nederland tot op heden wel vooral een feestje dat online plaatsvindt. Dat komt waarschijnlijk onder andere omdat Black Friday enorm populair is geworden vlak voordat het coronavirus begon. Vorig jaar was het bijvoorbeeld niet echt de bedoeling dat je de winkelstraten afstruinde naar koopjes: je moest binnen blijven. Binnen blijven betekent voor veel mensen niet per se dat ze niet gaan shoppen: ze gaan online alsnog bij de winkels kijken waar ze graag shoppen, of winkels die alleen online bestaan zoals Bol.com en Wehkamp.

In 2021 zien we verschillende trends in de Black Friday-aanbiedingen. Zo zijn onder andere Air Pods-oordopjes, PlayStation 5-consoles, Sonos-audioapparatuur en de huishoudelijke artikelen van Dyson razend populair. Dit zijn enorm gewilde gadgets en hierop wordt dan ook flink gezocht. Pas wel op: dat er veel op wordt gezocht, dat wordt ook opgemerkt door criminelen. Cybercriminelen maken hierom scamwebsites waarbij je denkt een geweldig apparaat op de kop te tikken -ook nog voor een klein prijsje-, terwijl je in werkelijkheid jezelf voor de gek houdt en een ander aan je persoons- en betalingsgegevens helpt.

PlayStation 5

Bedenk dus goed of je op een website zit die correct is gespeld, goede reviews heeft op andere sites en er overall professioneel en bekend uitziet. Houd bovendien in het achterhoofd: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook vaak niet waar. Zeker waar het bijvoorbeeld gaat om PlayStation 5-consoles. Deze zijn al een jaar gewild en enorm schaars, waardoor de kans dat hier grote stunts mee komen vrij klein is. Sony heeft zelf ook al meerdere malen te blijken gegeven dat het er qua chips niet geweldig voorstaat in de productie van zijn krachtige game-apparaat.

Zelfs al heb je een betrouwbare aanbieder gevonden, kijk dan goed of de ‘van-voor’-prijzen van de Black Friday-aanbiedingen wel kloppen. Sommige retailers verhogen de gewone prijzen, zodat het lijkt alsof de aanbieding een bodemprijs is. Sowieso kun je je beter niet laten leiden door oude prijzen. Kijk naar de huidige prijs, gooi die nog door een vergelijkingswebsite en check of je zelf wel bereid bent om dat bedrag neer te tellen. Uiteindelijk gaat het erom of jij het het geld waard vindt. Alleen dan kun je helemaal tevreden zijn met jouw Black Friday-aankopen.

[Fotocredits - onephoto © Adobe Stock]