Black Friday stunt, 2e Fiat 500 hybrid voor de halve prijs

Black Friday is letterlijk overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het is de dag na Thanksgiving Day (die vieren we dan weer niet) waarop winkels (en webshops) veel producten met enorme kortingen aanbieden. In de VS gaan de winkels daarvoor soms al om middernacht open. Die madness kennen we hier nog niet maar het kan haast niet anders dat we dit ook in Nederland gaan meemaken. Lange wachtrijen met koopjesjagers.

In de aanloop naar Black Friday (26 november) komen we tegenwoordig heel wat bijzondere deals tegen. Fiat (tegenwoordig onderdeel van de autoproducent Stellantis) komt dit jaar met een echte stunt en gooit zijn nieuwe Fiat 500 Hybrid met 50% korting in de aanbieding. Tenminste als je er twee tegelijkertijd koopt. De korting krijg je alleen over het tweede exemplaar.



Die Fiat Black Friday actie is geldig gedurende de gehele week van 22 tot en met 26 november en geldt alleen wanneer tegelijkertijd twee nieuwe Fiat’s 500 Hybrid bij een officiële Nederlandse Fiat dealer worden aangeschaft, waarbij de koper slechts de helft van de prijs van de tweede betaalt.